Россиянам раскрыли альтернативные варианты выезда из Анапы

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Специалисты ассоциации «Турпомощь» заявили, что альтернативными путями выезда из Анапы могут стать Сочи или Минеральные воды.
«Август — самый популярный месяц для отдыха. Ситуация осложнилась тем, что ближайшие аэропорты на юге страны закрыты. Путешественники вынуждены рассматривать альтернативные варианты передвижения. Так, можно улететь через Сочи и Минводы. Как вариант — автобус или автомобиль. Есть также морское судно «Комета» между Анапой, Геленджиком и Сочи», — пояснили в беседе с RT специалисты.
А директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов рассказал, сколько будет стоить отдых на Бали с учётом возобновления прямых рейсов туда.
«Многие люди приезжают на длительное проживание, останавливаются, перемещаются по островам. С учетом перелета и проживания выходит около 350-400 тыс. руб.» — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
Ранее сообщалось, что российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты.
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