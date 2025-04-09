Пенсионерам объявили о возможности получить надбавки без регистрации на «Госуслугах»

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Пенсионеры России имеют право подавать заявления о прибавке к пенсии в бумажном виде без обязательной регистрации на портале «Госуслуги». Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, отменившая отказ московской пенсионерке в региональной доплате, сообщает РИА Новости.
Изначально женщине отказали в соцвыплате из-за подачи рукописного заявления, так как власти Москвы требуют оформлять такие запросы через электронный портал. Три судебные инстанции поддержали соцзащиту, но Верховный суд признал их подход излишне формальным.
Судьи учли опасения пенсионерки о рисках мошенничества и недостаточных навыках работы с интернетом, подчеркнув, что закон не обязывает граждан регистрироваться на государственных платформах.
Коллегия ВС РФ отметила, что требование исключительно цифрового формата нарушает права граждан, особенно пожилых, которые чаще становятся жертвами кибератак.
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Судьи учли опасения пенсионерки о рисках мошенничества и недостаточных навыках работы с интернетом, подчеркнув, что закон не обязывает граждан регистрироваться на государственных платформах.
Коллегия ВС РФ отметила, что требование исключительно цифрового формата нарушает права граждан, особенно пожилых, которые чаще становятся жертвами кибератак.
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Мария Моисеева