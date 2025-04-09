Россиянам рассказали о шансе получить «вторую пенсию»

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Расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счёт семейных инструментов поможет гражданам с детства формировать финансовую грамотность и создавать «вторую пенсию». Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Обсуждаемая властями инициатива предполагает открытие «детского» счёта ПДС с момента рождения ребёнка до 18 лет. Накопленные средства молодой человек сможет использовать для важных целей, получив круглую сумму. Затем может вновь вступить в программу как взрослый и пополнять счёт, будучи студентом, тем самым формируя пенсионный капитал.
Например, ежедневные взносы в 100 рублей не «ударят» по бюджету, однако к 32 годам превратятся в 2,3 млн рублей.
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Например, ежедневные взносы в 100 рублей не «ударят» по бюджету, однако к 32 годам превратятся в 2,3 млн рублей.
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«К этому времени он (молодой гражданин РФ) уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма», — пояснил Беляков.Ранее сообщалось, что стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID. Америка возобновит шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
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Мария Моисеева