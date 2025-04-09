В российских регионах может измениться система расчета оплаты за вывоз мусора

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В регионах России могут ввести новую систему расчёта оплаты за вывоз мусора, привязав её к площади жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обсуждения в правительстве и позиции региональных властей.
Сейчас субъекты РФ самостоятельно выбирают метод расчёта: в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других регионах учитывают метраж квартиры, а в Магаданской области, например, плату определяют по числу зарегистрированных жильцов.
Местные власти Магадана считают, что отходы производят люди, а не квадратные метры, тогда как в Калужской области называют подход с учётом площади справедливым.
Проблема возникает касательно владельцев второго жилья, которые не прописаны в нём и часто сдают квартиры в аренду, избегая оплаты услуг.
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Местные власти Магадана считают, что отходы производят люди, а не квадратные метры, тогда как в Калужской области называют подход с учётом площади справедливым.
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Проблема возникает касательно владельцев второго жилья, которые не прописаны в нём и часто сдают квартиры в аренду, избегая оплаты услуг.
«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора», — передает газета «Известия».Правительство рекомендовало регионам все же рассмотреть переход на систему, зависящую от метража, и отчитаться о результатах до 29 апреля. Окончательное решение останется за местными властями, подчеркнули в Минприроды.
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Мария Моисеева