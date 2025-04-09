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В российских регионах может измениться система расчета оплаты за вывоз мусора

«Известия»: размер платы за вывоз мусора в России могут связать с площадью квартиры
Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv

Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv

В регионах России могут ввести новую систему расчёта оплаты за вывоз мусора, привязав её к площади жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обсуждения в правительстве и позиции региональных властей.
Сейчас субъекты РФ самостоятельно выбирают метод расчёта: в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других регионах учитывают метраж квартиры, а в Магаданской области, например, плату определяют по числу зарегистрированных жильцов.

Местные власти Магадана считают, что отходы производят люди, а не квадратные метры, тогда как в Калужской области называют подход с учётом площади справедливым.

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Проблема возникает касательно владельцев второго жилья, которые не прописаны в нём и часто сдают квартиры в аренду, избегая оплаты услуг.

«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора», — передает газета «Известия».
Правительство рекомендовало регионам все же рассмотреть переход на систему, зависящую от метража, и отчитаться о результатах до 29 апреля. Окончательное решение останется за местными властями, подчеркнули в Минприроды.

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Верховный суд: Пенсионерам можно не регистрироваться на «Госуслугах» для надбавок
09 апреля 2025, 06:42

Фото: iStock/fizkes

Пенсионеры России имеют право подавать заявления о прибавке к пенсии в бумажном виде без обязательной регистрации на портале «Госуслуги». Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, отменившая отказ московской пенсионерке в региональной доплате, сообщает РИА Новости.
Изначально женщине отказали в соцвыплате из-за подачи рукописного заявления, так как власти Москвы требуют оформлять такие запросы через электронный портал. Три судебные инстанции поддержали соцзащиту, но Верховный суд признал их подход излишне формальным.

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Судьи учли опасения пенсионерки о рисках мошенничества и недостаточных навыках работы с интернетом, подчеркнув, что закон не обязывает граждан регистрироваться на государственных платформах.

Коллегия ВС РФ отметила, что требование исключительно цифрового формата нарушает права граждан, особенно пожилых, которые чаще становятся жертвами кибератак.

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#суд
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#пенсии
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#закон
#госуслуги
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Россиянам рассказали о шансе получить «вторую пенсию»
Беляков: через детский счет ПДС можно накопить 2,3 млн рублей на вторую пенсию
09 апреля 2025, 05:11

Фото: iStock/sommart

Расширение программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счёт семейных инструментов поможет гражданам с детства формировать финансовую грамотность и создавать «вторую пенсию». Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Обсуждаемая властями инициатива предполагает открытие «детского» счёта ПДС с момента рождения ребёнка до 18 лет. Накопленные средства молодой человек сможет использовать для важных целей, получив круглую сумму. Затем может вновь вступить в программу как взрослый и пополнять счёт, будучи студентом, тем самым формируя пенсионный капитал.

Например, ежедневные взносы в 100 рублей не «ударят» по бюджету, однако к 32 годам превратятся в 2,3 млн рублей.

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«К этому времени он (молодой гражданин РФ) уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма», — пояснил Беляков.
Ранее сообщалось, что стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID. Америка возобновит шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

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Стало известно число подпадающих под увеличение пенсий многодетных матерей
РБК: Отмена ограничения на стаж ухода за детьми коснется 400 тысяч матерей
09 апреля 2025, 02:40

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Около 400 тысяч женщин смогут увеличить страховой стаж благодаря отмене ограничения на учёт периодов ухода за детьми. Законопроект Минтруда РФ, упраздняющий шестилетний максимум для включения таких сроков в пенсионный расчёт, приведёт к изменению правил для многодетных семей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.
В текущей системе в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до возраста 1,5 лет, но общий срок не может превышать 6 лет. Это ограничивает права родителей пятерых и более детей, поскольку пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четверых детей.

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Согласно инициативе, более 5 тысяч женщин, ранее получивших отказ в назначении пенсии из-за действующих норм, смогут на нее выйти.

«Минтруд направил законопроект на рассмотрение правительства, в ближайшее время планируется его внесение в Госдуму», — сказали РБК в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что россиянам пообещали дважды повысить пенсии в 2026 году. С 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год — в феврале и апреле.

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Суд выпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны
Осужденный экс-чиновник МО РФ Бережной вышел на свободу за годы в СИЗО
09 апреля 2025, 00:56

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной, осуждённый за получение взяток на сумму свыше 368 млн рублей, был освобождён из-под стражи по решению 235-го Гарнизонного военного суда. Информацию о зачёте времени в СИЗО в срок наказания подтвердил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.
Суд приговорил Бережного к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы, однако его отпустили из зала суда, засчитав проведенное в СИЗО время в срок.

Вместе с ним с 2017 года под стражей находился его заместитель Александр Вакулин. По версии следствия, оба причастны к хищению 20 млн рублей при исполнении контракта с ООО «Профбизнес» в 2015 году, связанного с поставками спецтехники для военного ведомства. Помимо этого, фигуранты обвинялись в систематическом получении взяток за содействие в заключении новых контрактов и покровительстве бизнес-структурам.

«Бережной получил (срок) меньше всех и был отпущен в зале суда (за отсиженные годы в СИЗО)», — сказал Ильин относительно дела и ситуации других фигурантов.
В 2021 году Бережной частично признал вину в получении незаконных выплат и злоупотреблении полномочиями, тогда как другие участники процесса свою причастность отрицали. В рамках расследования по двум уголовным делам общая сумма доказанных взяток достигла 368 млн рублей.

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#суд
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#минобороны
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В аэропорту двух российских регионов ввели ограничения для безопасности
Росавиация: Ограничения для безопасности ввели в аэропорту Саратова и Волгограда
08 апреля 2025, 21:41

Фото: istockphoto/Dushlik

Временные ограничения на вход и выход самолетов ввели в аэропорту Волгограда и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сказано в публикации.
Кореняко уточнил, что меры введены для безопасности полетов. В минувшую пятницу, 4 апреля, Кореняко сообщал об ограничениях на полеты во Внуково. Кроме того, ограничения действовали в Жуковском и Домодедово. Позже их сняли. В марте сообщалось об ограничениях в аэропортах Саратова из-за угрозы атаки дронов. Тогда был введен план «Ковер».

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