В российских регионах может измениться система расчета оплаты за вывоз мусора

Около 400 тысяч женщин смогут увеличить страховой стаж благодаря отмене ограничения на учёт периодов ухода за детьми. Законопроект Минтруда РФ, упраздняющий шестилетний максимум для включения таких сроков в пенсионный расчёт, приведёт к изменению правил для многодетных семей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.