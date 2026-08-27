Россиянки стали чаще замораживать яйцеклетки

27 августа 2026, 08:46

Baza: спрос на заморозку яйцеклеток в России вырос на 150%

Фото: iStock/AnnaStills

В России набирает популярность процедура криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов — за последние два года спрос на нее вырос на 150%. Об этом пишет телеграм-канал Baza.