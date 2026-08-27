Россиянки стали чаще замораживать яйцеклетки
В России набирает популярность процедура криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов — за последние два года спрос на нее вырос на 150%. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Тренд на «заморозку молодости» приносит частным клиникам около трех-пяти миллиардов рублей в год. Все чаще женщины сохраняют и другие биоматериалы: собственную плазму на случай кровопотери, ткани яичников для восстановления репродуктивной функции, а также стволовые клетки, которые в будущем могут помочь в лечении тяжелых болезней или спасти жизнь ребенку.
Средняя стоимость программы полного цикла заморозки яйцеклеток в стране составляет 200–300 тысяч рублей. Криоконсервация эмбрионов (до 20 штук) обходится в 50-90 тысяч рублей, а сохранение тканей яичника с забором биоматериала — в 80–190 тысяч рублей.
Такими пациентками в основном являются женщины от 25 до 40 лет, которые добились успеха в карьере и не состоят в отношениях. Многие обращаются к процедуре из-за страха не успеть родить при отсутствии подходящего партнера. Есть и те, кто психологически не готов к материнству в 25-35 лет.
Репродуктологи также отмечают тревожную тенденцию: в России сдвинулся возраст снижения фертильности — если раньше «точкой отсчета» считали 40–45 лет, то сейчас это 32–36 лет.
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