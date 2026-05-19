Две россиянки «обокрали» ювелирный магазин в Паттайе и оказались под угрозой тюрьмы

Фото: iStock/Mehmet Algin

Две российские туристки случайно «обокрали» ювелирный магазин в Паттайе. Из-за технического сбоя при оплате покупок девушкам может грозить тюремный срок, передает Telegram-канал Mash.



Подруги из РФ думали, что полностью рассчитались за украшения с помощью оплаты по QR-коду. Одна туристка совершила покупку примерно на 1000 рублей, а другая приобрела серёжки и кольца на 23 тысячи рублей. Попрощавшись с работниками, они спокойно ушли, однако из-за внутренней ошибки банковской системы деньги не поступили на счёт магазина.

Продавцы посчитали россиянок мошенницами и написали заявление в полицию. Правоохранительные органы Таиланда уже объявили женщин в розыск. Если они экстренно не погасят долг, то туристок задержат в аэропорту перед вылетом.

Даже если зависшие переводы успешно пройдут через несколько дней, уголовное дело могут не закрыть автоматически. Для благополучного разрешения ситуации девушкам придётся нанять местного адвоката, ведь, в худшем случае, по тайскому законодательству им грозит до трёх лет тюремного заключения.

Мария Моисеева

