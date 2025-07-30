Россиянки все чаще выбирают блески для губ в натуральных оттенках

30 июля 2025, 13:24

Фото: istockphoto/helen89

Легкий макияж — тренд, который не утратит своей актуальности еще многие годы. Один лучших методов подчеркнуть красоту губ — использовать блеск или помаду.





Большинство жительниц Москвы и области, по словам Москвы 24, предпочитают помады и блески для губ в розово-бежевом и приглушенно розовом оттенках.



Также за первое полугодие 2025-го женщины назвали особенно популярными теплые нюдовые тона.





«По данным аналитиков АТОЛ, в первом полугодии 2025-го средняя стоимость помады, приобретаемой жительницами Москвы, составила 2 886 рублей. Количество продаж выросло на 77% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.