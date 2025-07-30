Россиянки все чаще выбирают блески для губ в натуральных оттенках
Легкий макияж — тренд, который не утратит своей актуальности еще многие годы. Один лучших методов подчеркнуть красоту губ — использовать блеск или помаду.
Большинство жительниц Москвы и области, по словам Москвы 24, предпочитают помады и блески для губ в розово-бежевом и приглушенно розовом оттенках.
Также за первое полугодие 2025-го женщины назвали особенно популярными теплые нюдовые тона.
«По данным аналитиков АТОЛ, в первом полугодии 2025-го средняя стоимость помады, приобретаемой жительницами Москвы, составила 2 886 рублей. Количество продаж выросло на 77% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Спрос на средства для губ в России увеличился на несколько процентов, однако жительницы все чаще выбирают увлажняющие бальзамы и блески с легкими текстурами, подчеркивая таким образом натуральность и естественность.