Дарья Мороз вышла в свет с обновленным имиджем

Дарья Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
С холодным блондом появилась на публике артистка Дарья Мороз. Как пишет РИА Новости, знаменитость пришла на XII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в столице.
Помимо новой стрижки, женщина продемонстрировала присутствующим черный жакет с красными лацканами, а дополнила образ красная матовая помада.
У Дарьи Мороз есть 14-летняя дочь Анна от режиссера Константина Богомолова. Девушка-подросток учится в восьмом классе Немецкой школы им. Ф.П. Гааза в Москве. В 2021 году Анна получила диплом школы актерского мастерства.
Актриса и режиссер развелись в 2018 году, а год спустя Богомолов женился на скандальной журналистке Ксении Собчак.
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У Дарьи Мороз есть 14-летняя дочь Анна от режиссера Константина Богомолова. Девушка-подросток учится в восьмом классе Немецкой школы им. Ф.П. Гааза в Москве. В 2021 году Анна получила диплом школы актерского мастерства.
Актриса и режиссер развелись в 2018 году, а год спустя Богомолов женился на скандальной журналистке Ксении Собчак.
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Никита Кротов