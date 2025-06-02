Маргарита Симоньян ответила на критику в адрес своего внешнего вида

02 июня 2025, 08:19

Симоньян: Нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте и помаде

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая переживает тяжелые времена из-за болезни мужа Тиграна Кеосаяна, ответила на критику по поводу своего внешнего вида в социальных сетях. Об этом пишет «‎StarHit».





В январе Симоньян сообщила, что Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, что сильно сказалось на ее эмоциональном состоянии.



После длительного отсутствия в публичном пространстве журналистка вновь начала выходить на связь с подписчиками и благодарила их за поддержку. Однако одна из читательниц раскритиковала ее выбор одежды, что вызвало у Симоньян негативную реакцию.





«У меня больше нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте и помаде. Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — заявила она.

