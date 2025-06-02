Маргарита Симоньян ответила на критику в адрес своего внешнего вида
Симоньян: Нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте и помаде
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая переживает тяжелые времена из-за болезни мужа Тиграна Кеосаяна, ответила на критику по поводу своего внешнего вида в социальных сетях. Об этом пишет «StarHit».
В январе Симоньян сообщила, что Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, что сильно сказалось на ее эмоциональном состоянии.
После длительного отсутствия в публичном пространстве журналистка вновь начала выходить на связь с подписчиками и благодарила их за поддержку. Однако одна из читательниц раскритиковала ее выбор одежды, что вызвало у Симоньян негативную реакцию.
«У меня больше нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте и помаде. Я ношу то, что носила всегда, то, что любил и любит мой муж», — заявила она.
Симоньян подчеркнула, что не намерена конфликтовать и призвала недовольных отписаться от ее страницы, если им не нравится ее стиль. Она также отметила важность поддержки и понимания в трудные времена, особенно для тех, кто молится за ее мужа.