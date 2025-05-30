«Теперь знаю, что любит молодежь»: Виктория Дайнеко показала, как дочь делала ей любимый корейский макияж
Виктория Дайнеко доверила своей девятилетней дочери Елизавете нанести ей корейский макияж. Видео процесса она выложила в своем блоге. Девочка уверенно работала с косметикой, демонстрируя навыки бьюти-блогера, и старалась выглядеть серьезной. При этом Дайнеко то и дело посмеивалась.
Победительница «Фабрики звезд-5» одно время сильно скрывала дочку от глаз публики, даже имя ее сообщила поздно. Однако теперь та стала чаще мелькать в блоге Виктории. У девочки есть явный интерес к медийному присутствию.
В последнем совместном видео Елизавета с энтузиазмом взялась за мамин макияж, выбрав корейский стиль: нанесла тон, сделала контуринг, добавила хайлайтер, тени, нюдовую помаду и тушь, ловко называя бренды косметики.
«Сегодня дочь решила сделать мне свой любимый корейский макияж. Я волновалась, но она справилась на отлично. Теперь я знаю, какой макияж любит молодежь», — с улыбкой подписала к посту Дайнеко, гордая умениям дочери.
Елизавета, унаследовавшая мамин талант, уже впервые появилась перед публикой благодаря проекту «Секретный артист». Именно желание дочери принять участие в шоу на телевидении стало для Виктории «толчком» рассекретить ее личность.
Дайнеко недавно также поделилась планами на свадебное путешествие с мужем Беркели Овезовым. Певица, отметившая довольно скромную свадьбу, стремится к уютному отпуску среди природы, избегая роскоши.
*Запрещенная в России экстремистская организация