«Теперь знаю, что любит молодежь»: Виктория Дайнеко показала, как дочь делала ей любимый корейский макияж

Виктория Дайнеко позволила дочке сделать ей макияж и записала это на видео
Виктория Дайнеко с дочкой Лизой (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко доверила своей девятилетней дочери Елизавете нанести ей корейский макияж. Видео процесса она выложила в своем блоге. Девочка уверенно работала с косметикой, демонстрируя навыки бьюти-блогера, и старалась выглядеть серьезной. При этом Дайнеко то и дело посмеивалась.



Победительница «Фабрики звезд-5» одно время сильно скрывала дочку от глаз публики, даже имя ее сообщила поздно. Однако теперь та стала чаще мелькать в блоге Виктории. У девочки есть явный интерес к медийному присутствию.

Виктория Дайнеко с дочкой Лизой (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)
В последнем совместном видео Елизавета с энтузиазмом взялась за мамин макияж, выбрав корейский стиль: нанесла тон, сделала контуринг, добавила хайлайтер, тени, нюдовую помаду и тушь, ловко называя бренды косметики.

«Сегодня дочь решила сделать мне свой любимый корейский макияж. Я волновалась, но она справилась на отлично. Теперь я знаю, какой макияж любит молодежь», — с улыбкой подписала к посту Дайнеко, гордая умениям дочери.
Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Виктория Дайнеко впервые вышла на публику со вторым мужем Овезовым после свадьбы
Елизавета, унаследовавшая мамин талант, уже впервые появилась перед публикой благодаря проекту «Секретный артист». Именно желание дочери принять участие в шоу на телевидении стало для Виктории «толчком» рассекретить ее личность.

Дайнеко недавно также поделилась планами на свадебное путешествие с мужем Беркели Овезовым. Певица, отметившая довольно скромную свадьбу, стремится к уютному отпуску среди природы, избегая роскоши.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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Мария Моисеева

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