«Теперь знаю, что любит молодежь»: Виктория Дайнеко показала, как дочь делала ей любимый корейский макияж

30 мая 2025, 07:19

Виктория Дайнеко позволила дочке сделать ей макияж и записала это на видео

Виктория Дайнеко с дочкой Лизой (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко доверила своей девятилетней дочери Елизавете нанести ей корейский макияж. Видео процесса она выложила в своем блоге. Девочка уверенно работала с косметикой, демонстрируя навыки бьюти-блогера, и старалась выглядеть серьезной. При этом Дайнеко то и дело посмеивалась.





Победительница «Фабрики звезд-5» одно время сильно скрывала дочку от глаз публики, даже имя ее сообщила поздно. Однако теперь та стала чаще мелькать в блоге Виктории. У девочки есть явный интерес к медийному присутствию.



Виктория Дайнеко с дочкой Лизой (Фото: кадр видео Instagram* @victoriadaineko)

В последнем совместном видео Елизавета с энтузиазмом взялась за мамин макияж, выбрав корейский стиль: нанесла тон, сделала контуринг, добавила хайлайтер, тени, нюдовую помаду и тушь, ловко называя бренды косметики.





«Сегодня дочь решила сделать мне свой любимый корейский макияж. Я волновалась, но она справилась на отлично. Теперь я знаю, какой макияж любит молодежь», — с улыбкой подписала к посту Дайнеко, гордая умениям дочери.