Россиянку не пустили в Южную Корею и четыре дня держали в подвале
В Южной Корее россиянку Ульяну не пустили в страну после того, как она не смогла назвать местные достопримечательности по памяти. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Пограничники требовали от приезжающих назвать названия сеульских туристических объектов, которые они планируют посетить. Ульяна попыталась подсмотреть в заметках, однако ей отказали, настаивая на ответах по памяти. Из-за этого девушке был отказан во въезде.
Вместо того чтобы отправить её обратно первым же рейсом, Ульяну удерживали четыре дня в подвальном помещении без окон. Условия содержания напоминали исправительную камеру: питание и прогулки были строго по расписанию, а при выходе в туалет нужно было отмечаться. По словам девушки, к ней и другим задержанным относились «как к животным».
При этом рейсы на родину были и раньше, но женщине заявляли, что мест нет. Российское консульство в Южной Корее сообщило, что отказ во въезде носит политический характер — Россия считается недружественным государством. Также свои меры принимаются в рамках борьбы с нелегальной миграцией.
Читайте также: