Российского школьника избили до потери зрения
В Калининграде прокуратура начала проверку после жестокого избиения подростка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на надзорное ведомство.
Поводом стали публикации в Сети об инциденте, произошедшем 5 октября. В них говорилось, что 14-летний мальчик поссорился с 18-летним парнем, после чего между ними завязалась драка.
Как пишет издание «Клопс», школьник получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти в двух местах — скуловой и височной костей. Кроме того, врачи не исключают, что юный пациент может потерять зрение. Отмечается, что личность нападавшего уже установлена.
Ранее сообщалось, что в Воронеже толпа школьниц избила двух маленьких девочек.
