Российского школьника избили до потери зрения

07 октября 2025, 16:22

В Калининграде школьник может потерять зрение после жестокого избиения

Фото: iStock/AlexLinch

В Калининграде прокуратура начала проверку после жестокого избиения подростка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на надзорное ведомство.