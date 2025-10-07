Достижения.рф

Российского школьника избили до потери зрения

В Калининграде школьник может потерять зрение после жестокого избиения
В Калининграде прокуратура начала проверку после жестокого избиения подростка. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на надзорное ведомство.



Поводом стали публикации в Сети об инциденте, произошедшем 5 октября. В них говорилось, что 14-летний мальчик поссорился с 18-летним парнем, после чего между ними завязалась драка.

Как пишет издание «Клопс», школьник получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти в двух местах — скуловой и височной костей. Кроме того, врачи не исключают, что юный пациент может потерять зрение. Отмечается, что личность нападавшего уже установлена.

