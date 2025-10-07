Парень из Уфы слил интимные фотографии своей бывшей и попал под статью
Житель Уфы слил интимные фотографии своей бывшей возлюбленной её подруге и получил уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что на такой поступок 18-летний парень пошёл после того, как его бросила избранница. Девушка, получившая фотографии, сразу же сообщила обо всём подруге, и они вместе решили отправиться в полицию и написать заявление.
Позже в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Он полностью признал свою вину.
Санкция по этой статье предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Читайте также: