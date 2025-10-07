Достижения.рф

Мигрант с ножом напал на москвича и чуть не убил его во дворе дома на Плющихе

Фото: iStock/Diy13

В Москве, во дворе дома на Плющихе, произошла ссора, едва не закончившаяся убийством. Об инциденте рассказывает Telegram-канал «МК: срочные новости».



Отмечается, что конфликт вспыхнул между 39-летним уроженцем Таджикистана и 27-летним москвичом. Мигрант напал на мужчину с ножом и нанёс ему два удара. Если бы не своевременное вмешательство неравнодушного прохожего, ситуация могла закончиться трагично. Спаситель применил перцовый баллончик и остановил агрессора.

По факту покушения на убийство следователи столичного ГСУ СК возбудили уголовное дело. Нападавшего задержали и отправили под арест.

Анастасия Чинкова

