Мигрант с ножом напал на москвича и чуть не убил его во дворе дома на Плющихе

07 октября 2025, 16:16

Уроженец Таджикистана напал с ножом на мужчину в Москве

Фото: iStock/Diy13

В Москве, во дворе дома на Плющихе, произошла ссора, едва не закончившаяся убийством. Об инциденте рассказывает Telegram-канал «МК: срочные новости».