Мигрант с ножом напал на москвича и чуть не убил его во дворе дома на Плющихе
Уроженец Таджикистана напал с ножом на мужчину в Москве
В Москве, во дворе дома на Плющихе, произошла ссора, едва не закончившаяся убийством. Об инциденте рассказывает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Отмечается, что конфликт вспыхнул между 39-летним уроженцем Таджикистана и 27-летним москвичом. Мигрант напал на мужчину с ножом и нанёс ему два удара. Если бы не своевременное вмешательство неравнодушного прохожего, ситуация могла закончиться трагично. Спаситель применил перцовый баллончик и остановил агрессора.
По факту покушения на убийство следователи столичного ГСУ СК возбудили уголовное дело. Нападавшего задержали и отправили под арест.
