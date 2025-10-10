Скандального блогера и чиновников задержали по делу о госконтрактах
В Санкт-Петербурге задержали скандального блогера Николая Камнева, известного как «Фима Психопат», сообщают «Известия».
Полиция также арестовала главу Центра управления регионом Елену Никитину, ее мужа Сергея Кожокара и заместителя гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова. Все задержанные отправлены в Москву для дальнейшего расследования. Меру пресечения определит Басманный суд.
Камнев стал известен в начале 2000-х благодаря заказным постам, часто критикующим оппозицию. Позже он возглавил издание «Город+» и сотрудничал с компаниями, получавшими контракты на продвижение госструктур в социальных сетях.
Уголовное дело, в рамках которого задержали блогера и чиновников, возбудили больше года назад. Следствие проверяет контракты Центра управления регионом на медиасопровождение с компанией Камнева на предмет непрофильных и неподтвержденных расходов.
Читайте также: