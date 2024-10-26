Россиянку задержали в ДНР за подготовку покушения на главу ГУФСИН

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Донецке россиянку, которая готовила покушение на главу ГУФСИН России по Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ФСБ.
Отмечается, что с женщиной, проживающей в Волновахе, полгода назад связались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и дали задание ликвидировать сотрудника ГУФСИН. Затем россиянка проследила за потенциальной жертвой и собрала собственную взрывчатку с дистанционным управлением.
Ранее ФСБ России задержала в Крыму 51-летнего мужчину как агента украинских силовых структур. По данным правоохранительных органов, россиянин связался с представителями украинской разведки по собственной инициативе.
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«Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике принимается процессуальное решение в отношении задержанной», – отметили в УФСБ.
Ранее ФСБ России задержала в Крыму 51-летнего мужчину как агента украинских силовых структур. По данным правоохранительных органов, россиянин связался с представителями украинской разведки по собственной инициативе.
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Александр Климов