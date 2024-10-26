В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных

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Еще двое беглых заключённых задержаны правоохранителями в Липецкой области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам главы региона, розыск оставшихся двух преступников продолжается. Все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.
Ранее несколько беглецов были пойманы в Тамбовской области.
Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии.
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Ранее несколько беглецов были пойманы в Тамбовской области.
Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии.
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Екатерина Коршунова