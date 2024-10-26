Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных

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В сети появилось видео с предположительным моментом задержания двух заключенных, которые бежали из колонии в Липецке. Кадры поимки беглецов публикует телеграм-канал «Baza», отмечая, что они оказали сопротивление полицейским.
По информации издания, на кадрах запечатлен момент задержания Бахтиера Жумаева и Хуршидбека Ганиева.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.
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