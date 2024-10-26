Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

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Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. Снимки опубликованы в Telegram-канале «112».
На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него осужденные оставили вещи.
Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.
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Екатерина Коршунова