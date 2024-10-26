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Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

«112» опубликовал фото подкопа, который вырыли заключенные ИК-2 для побега
26 октября 2024, 14:41
Фото: iStock/urzine

Фото: iStock/urzine

Опубликованы фотографии подкопа, вырытого сбежавшими из исправительной колонии №2 в Липецкой области заключенными. Снимки опубликованы в Telegram-канале «112».


На снимках видно, что злоумышленникам удалось глубокий тоннель. Согласно предварительным данным, длина тоннеля составляет 65 метров. Внутри него осужденные оставили вещи.




Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. Двух беглецов задержали в Тамбовской области.

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#вещи
#сотрудники
#тюрьма
#липецкая область
#преступники
В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных
В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2
26 октября 2024, 15:00

Фото: iStock/Rawf8

Еще двое беглых заключённых задержаны правоохранителями в Липецкой области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
По словам главы региона, розыск оставшихся двух преступников продолжается. Все оперативные службы сосредоточены на поиске заключенных.

Ранее несколько беглецов были пойманы в Тамбовской области.

Напомним, сотрудники колонии обнаружили побег утром 26 октября при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии.

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#уголовное дело
#розыск
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#фото
#сотрудники
#липецкая область
#тюрьма
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Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства женщины-таксиста
26 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Dzurag

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.
По словам Текслера, необходимо проверить источники доходов подозреваемых лиц, а также преступления, о которых говорят люди. Он отметил, что все действия должны производиться под контролем прокуратуры с соблюдением норм законодательства.

Текслер также отрицательно оценил работу органов власти в Коркине.

Напомним, волнения в Коркино начались накануне после убийства 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в машине. По данным следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он убил ее.

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В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2
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#женщина
#люди
#челябинск
#убийство
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Появилось видео задержания двух бежавших из липецкой колонии заключенных
26 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Thomasaf

В сети появилось видео с предположительным моментом задержания двух заключенных, которые бежали из колонии в Липецке. Кадры поимки беглецов публикует телеграм-канал «Baza», отмечая, что они оказали сопротивление полицейским.
По информации издания, на кадрах запечатлен момент задержания Бахтиера Жумаева и Хуршидбека Ганиева.


Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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#полицейские
#сотрудники
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#задержание
#колония
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Стало известно, каким образом заключенные сбежали из колонии в Липецке
Baza: шесть заключенных сбежали из колонии в Липецке при помощи двух подкопов
26 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/OlFedv

В сети появились детали побега шестерых заключенных из колонии общего режима №2 в Липецке. По информации телеграм-канала «Baza», им удалось выбраться наружу при помощи двух подкопов, длина одного из них достигла 37 метров.
Издание отмечает, осужденные вырыли первый тоннель в заброшенном цеху, который вывел их во внутренний двор колонии. Второй подкоп они раскопали под забором, который и вывел их на свободу.

Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщил, что двух беглецов удалось задержать в Тамбовской области, куда они успели добраться на попутках. Их поймали местные сотрудники ДПС. Полицейские выясняют, почему водители согласились везти людей в робах, а также разыскивают остальных заключенных, так как после побега они все разделились.

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#двор
#полицейские
#сотрудники
#колония
#инцидент
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В Тамбовской области задержали двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК-2
26 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом написал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что до Тамбовской области осужденные добрались на попутках, там их задержали сотрудники ДПС. В настоящее время правоохранители выясняют, по какой причине водители согласились везти беглых заключенных.

Местонахождение остальных беглецов устанавливается. После побега из учреждения зэки разделились.

Все оперативные службы региона сосредоточены на поиске заключенных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
#дпс
#водители
#сотрудники
#липецкая область
#тюрьма
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Объявивший себя гангстером пассажир автобуса вцепился в лицо девушке в Британии
26 октября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/LUNAMARINA

Мужчина вцепился в лицо девушки в Великобритании, объявив себя гангстером. Как пишет издание The Sun, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда Элла Доулинг ехала в автобусе с подругами. Нападавший 53-летний Даррен Тейлор стал критиковать внешний вид девушек, оскорбив их и назвав «белым мусором».
«Я не могла кричать, поскольку мои губы были у него во рту, это было отвратительно. Боль, которую я испытала, когда он вонзил зубы мне в лицо, останется со мной навсегда. Я улыбаюсь и говорю по-другому, и это то, с чем мне придется научиться жить», — рассказала Доулинг.
Тейлор получил шесть лет и девять месяцев тюрьмы, на допросе он заявил, что в обычном состоянии неспособен напасть, а в тот момент был не в себе. Пострадавшая же учится быть, несмотря на произошедшее, жизнерадостной и общительной.

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В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати

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#великобритания
#автобусы
#нападение
#криминал
#новости
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Стало известно, как долго заключённые липецкой ИК-2 готовили побег
Mash: Заключённые липецкой ИК-2 планировали побег более полугода
26 октября 2024, 12:06

Фото: iStock/FOTOKITA

Заключённые липецкой исправительной колонии №2 планировали побег более полугода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что осужденные вырыли тоннель, длина которого составила порядка 65 метров, в промзоне, где обрабатывали дерево. Все шестеро сбежавших из учреждения — выходцы из Средней Азии. Предполагаемым организатором побега является 26 летний Даврон Джабаров.

Согласно информации источника, причина побега — перевод части группы в категорию опущенных, из-за статей за изнасилование. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Установлены личности сбежавших заключенных в Липецкой области

В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии
#дело
#уголовное дело
#изнасилование
#ск
#тюрьма
#липецкая область
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В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати
26 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/kobzev3179

В штате Колорадо, США незнакомец в маске клоуна проник в чужой дом и пытался похитить 8-летнюю девочку, когда та спала в своей кровати. Об этом сообщает американский телеканал CBS News. Отмечается, что девочке удалось отбиться, а через четыре дня преступника задержали.
По данным телеканала, мужчина пробрался в дом посреди ночи, зашел в комнату к школьнице и напал на нее. По словам девочки, он завязал ей глаза и пытался стянуть с кровати, а когда она стала сопротивляться, ударил по голове и начал душить.

К счастью, жертве все же удалось отбиться, и клоун в спешке покинул дом, уронив по пути свою маску и перчатки. Девочка рассказала обо всем родителям, а те, в свою очередь, полиции.

Сообщается, что через четыре дня нападавшего задержали, им оказался 56-летний Томас Гальегос. По информации издания People, он жил в том же районе, что и семья ребенка, а за неделю до нападения приходил к ним, чтобы подключить стиральную машину и сушилку.

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#сша
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СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком
СК завел уголовное дело о халатности после побега заключенных под Липецком
26 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных. Об этом сообщили в СУ СК по Липецкой области.
Согласно данным ведомства, осужденные, отбывавшие срок в исправительной колонии № 2, сделали подкоп, через который вечером в пятницу, 25 октября сбежали. В настоящее время поиски беглецов продолжаются. На въезде и выезде из города сотрудники ДПС останавливают каждую машину.

Отмечается, что все шестеро сбежавших из учреждения являются выходцами из Средней Азии. В этой же колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.

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В Липецкой области шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии

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#липецкая область
#тюрьма
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