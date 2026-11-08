Нутрициолог назвала полезную для нервной системы рыбу

08 ноября 2026, 01:43

Нутрициолог Ватагина: белая рыба полезна для нервной системы и иммунитета

Фото: iStock/nastya_ph

Врач‑нутрициолог Юлия Ватагина в беседе с РИА Новости объяснила, почему стоит включать белую рыбу в рацион. По её словам, этот продукт богат микронутриентами, которые важны не только для стабильной работы нервной системы, но и для поддержки иммунитета, а также для механизмов клеточной защиты организма.