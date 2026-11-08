Нутрициолог назвала полезную для нервной системы рыбу
Врач‑нутрициолог Юлия Ватагина в беседе с РИА Новости объяснила, почему стоит включать белую рыбу в рацион. По её словам, этот продукт богат микронутриентами, которые важны не только для стабильной работы нервной системы, но и для поддержки иммунитета, а также для механизмов клеточной защиты организма.
Среди наиболее полезных видов рыбы специалист выделила палтус, минтай, хек и пикшу. Регулярное употребление этих сортов, как отметила Ватагина, способствует поддержанию когнитивных функций и помогает снизить вероятность развития хронических заболеваний.
В качестве наглядного примера врач привела треску: в 100 граммах этой рыбы содержится примерно 20 граммов белка, 1,5 микрограмма витамина B12, 23 микрограмма селена и 196 микрограммов йода. Такой состав делает её ценным продуктом с точки зрения сбалансированного питания.
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