Стали известны дата и место похорон Ивана Скицана
Похороны актера Скицана пройдут 10 ноября в Нижегородской области
Российского актера театра и кино Ивана Скицана, известного по фильму «Утомленные солнцем 2: Предстояние», похоронят 10 ноября на родине — в поселке Сява Нижегородской области рядом с отцом. Об этом сообщили в его семье.
Ранее близкие артиста сообщили агентству, что Скицан скончался в возрасте 39 лет. Они уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Также в семье ранее сообщали, что гражданская панихида должна была состояться в пятницу в Москве, а похороны — в субботу на его родине в Нижегородской области.
«Прощание пройдет в понедельник, 9 ноября, в траурном зале морга при НИИ Склифосовского. После этого его тело повезут в его родной поселок Сява Нижегородской области. И похороны пройдут уже на родине 10 ноября, его похоронят рядом с отцом», — сказала собеседница РИА Новости.Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява Нижегородской области. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. В 2010 году вошел в труппу МХАТ имени Горького, а также служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе имени К.В. Молчанова (театральное отделение).
Среди его заметных театральных работ — Тибальт в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрас в «Гамлете» режиссера Валерия Беляковича, сержант Лбов в «Зойкиной квартире» в постановке Татьяны Дорониной, герцог Тизей в спектакле «Сон в летнюю ночь» в сценической версии Валерия Беляковича. Он также снимался в кино, наиболее широкую известность ему принесли роли в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и сериалах «Маргоша» (2008) и «Ранетки» (2010).