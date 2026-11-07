Стали известны дата и место похорон Ивана Скицана

07 ноября 2026, 20:27

Похороны актера Скицана пройдут 10 ноября в Нижегородской области

Фото: istockphoto/Jack Holliday

Российского актера театра и кино Ивана Скицана, известного по фильму «Утомленные солнцем 2: Предстояние», похоронят 10 ноября на родине — в поселке Сява Нижегородской области рядом с отцом. Об этом сообщили в его семье.





Ранее близкие артиста сообщили агентству, что Скицан скончался в возрасте 39 лет. Они уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Также в семье ранее сообщали, что гражданская панихида должна была состояться в пятницу в Москве, а похороны — в субботу на его родине в Нижегородской области.





«Прощание пройдет в понедельник, 9 ноября, в траурном зале морга при НИИ Склифосовского. После этого его тело повезут в его родной поселок Сява Нижегородской области. И похороны пройдут уже на родине 10 ноября, его похоронят рядом с отцом», — сказала собеседница РИА Новости.