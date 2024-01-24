В Подмосковье утром 24 января зафиксированы заторы на 15 трассах

Фото: iStock/MarianVejcik
«На дорогах области в настоящее время находится более 675 тысяч машин. Движение в сторону Москвы затруднено на следующих шоссе: Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Носовихинское, Можайское, Каширское и Новорижское, а также на трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению Автодора, из-за ДТП нет движения на 165 км внешней стороны ЦКАД. Водителей просят выбирать пути объезда.
Читайте также:
В Подмосковье коммунальные службы начали уборку территорий от снега
Блогер Гаджиев гоняет по Москве на скорости в 200 километров в час
Хамзаев предложил уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах