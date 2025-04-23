Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Любимова

Ольга Любимова (фото: Telegram @olga_b_lyubimova)
Россию на похоронах Папы Римского Франциска представит министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что такое решение было принято главой государства Владимиром Путиным.
Напомним, что похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.
Ранее сообщалось, что перстень, принадлежащий понтифику, будет уничтожен молотком. Ликвидация украшения будет осуществлена в ходе специальной церемонии. Это необходимо, чтобы избежать подделок, поскольку перстень традиционно использовался для проставления официальной печати. После этого кольцо положат в гроб Папы Римского.
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Напомним, что похороны Папы Римского Франциска состоятся 26 апреля.
Ранее сообщалось, что перстень, принадлежащий понтифику, будет уничтожен молотком. Ликвидация украшения будет осуществлена в ходе специальной церемонии. Это необходимо, чтобы избежать подделок, поскольку перстень традиционно использовался для проставления официальной печати. После этого кольцо положат в гроб Папы Римского.
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Анастасия Чинкова