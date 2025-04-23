ТАСС: верующие стали собираться на прощание с папой Римским Франциском

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Верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда перенесли гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира через час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь, сообщило агентство ТАСС.
Гроб с телом папы Римского расположен в центральной части собора перед балдахином работы скульптора Джованни Лоренцо Бернини. Уточнялось, что понтифик лежит в папском облачении: в головном уборе — митре, в красной накидке и с четками в руках.
Обряд внесения гроба уже прошел, Франциску поклонились кардиналы, один из которых — это потенциальный преемник понтифика на папском престоле, а еще архиепископы, епископы и другие служители церкви. По данным властей Рима, на обряд внесения гроба в собор Святого Петра на площади собрались более 20 тысяч человек.
Похороны папы Римского Франциска пройдут 26 апреля, когда после отпевания в соборе тело перенесут в церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где понтифик хотел быть похоронен.
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Обряд внесения гроба уже прошел, Франциску поклонились кардиналы, один из которых — это потенциальный преемник понтифика на папском престоле, а еще архиепископы, епископы и другие служители церкви. По данным властей Рима, на обряд внесения гроба в собор Святого Петра на площади собрались более 20 тысяч человек.
Похороны папы Римского Франциска пройдут 26 апреля, когда после отпевания в соборе тело перенесут в церковь Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре), где понтифик хотел быть похоронен.
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Ольга Енгалычева