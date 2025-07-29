В МВД опровергли данные о запрете в России на праворульные автомобили
МВД России отвергло информацию о возможном запрете эксплуатации автомобилей с правым расположением руля.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что никаких планов по ограничению покупки, продажи и езды на таких автомобилях нет. Вместо запрета предлагается повысить безопасность водителей путем образовательных мероприятий и технической адаптации транспорта к условиям российского дорожного движения.
«Данные сведения не соответствуют действительности. Призываю журналистов и блогеров вникать в содержание нормативных правовых актов и не допускать в своих материалах их неверного толкования», — заявила официальный представитель МВД РФ.