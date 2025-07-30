19-летний россиянин устроил перестрелку в центре Петербурга, решив ограбить проезжающие машины

30 июля 2025, 11:49

19-летний петербуржец устроил стрельбу в центре города, решив ограбить водителей

Фото: iStock/ipopba

В центре Петербурга 19-летний парень попытался ограбить водителей, открыв стрельбу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».