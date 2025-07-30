19-летний россиянин устроил перестрелку в центре Петербурга, решив ограбить проезжающие машины
В центре Петербурга 19-летний парень попытался ограбить водителей, открыв стрельбу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
В Дегтярном переулке молодой человек подошел к припаркованной машине и, угрожая пистолетом, потребовал у женщины-водителя деньги. Получив отказ, он приказал жертве показать банковский счет и отдать наручные часы. Женщина не поддалась на угрозы — начала сигналить и кричать, после чего ей удалось уехать.
На место предыдущего автомобиля припарковался мужчина, и разъяренный грабитель сразу выстрелил ему в шею. Затем нападавший попытался скрыться, но свидетели преступления сразу же вызвали полицию.
Злоумышленника задержали, а пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в Мариинскую больницу.
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