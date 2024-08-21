С каблуком и запасом: врач Сугян рассказала, как выбрать ребёнку школьную обувь

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Правильный выбор детской обуви очень важен для здоровья ребёнка, особенно это касается обуви для школы — ведь в ней ученик каждый день проводит много часов. О том, на что следует обратить внимания, покупая обувь для школьника, рассказала «Радио 1» заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян.
«Во-первых, обувь должна быть сделана из качественного дышащего материала. Подойдёт перфорированная кожа или современные материалы с сеточкой. Во-вторых, запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, а высоту самой обуви лучше выбрать среднюю: в низких нога будет «гулять», а высокие, например «берцы», нефизиологичны для детей. Носок должен быть достаточно широким, потому что узконосые туфли давят на ногу и ухудшают кровообращение», — сказала Нарине Сугян.Она добавила, что в обуви обязательно должен быть каблук высотой от двух до четырёх сантиметров.
«Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки», — подчеркнула врач.
Кроме того, обувь не должна сидеть «впритык».
«При учёте, что нога ребёнка растёт, школьная обувь должна иметь запас 1-1,5 см. Исключение составляет обувь для физкультуры: она должна быть точно по размеру, это обеспечивает безопасность при занятиях спортом», — отметила доктор Сугян.
Лучшая фиксация для обуви — это шнурки, но если маленьким детям ещё сложно с ними справится, то приемлемой альтернативой являются липучки. И в любой детской обуви непременно должен быть супинатор — это нужно для нормального развития свода стопы. При этом покупать специальные ортопедические стельки или обувь модно только по рекомендации врача.
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Лев Каштанов