Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками
Росстандарт впервые принял ГОСТ на территории для прогулок, занятий и игр с собаками. Требования вступят в силу с апреля этого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Ведомство пояснило, что введение стандарта обусловлено увеличением числа домашних животных и потребностью в создании соответствующей инфраструктуры. До сих пор в стране не было единых, научно обоснованных норм для организации территорий, где собаки могли бы играть, тренироваться и гулять.
Новый ГОСТ определяет принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак, включая игровые, дрессировочные, гигиенические и прогулочные зоны. Согласно документу, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек необходимо оборудовать хотя бы одну дрессировочную площадку. Количество игровых площадок рассчитывается из расчета одна площадка на 10 тысяч жителей.
Минимальная площадь игровой территории должна составлять 200 квадратных метров, а дрессировочной — 1500 квадратных метров. Покрытие площадок должно быть безопасным для животных — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов.
Также рекомендуется дополнительное озеленение игровых площадок, поскольку это создает тень, улучшает эстетический вид территории и защищает почву. В документе также прописаны требования к освещению, зонированию и установке оборудования для владельцев, а также препятствий для собак.
