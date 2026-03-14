День Федота Ветроноса 15 марта: зачем на подоконник ставить герань, мести углы и избегать прогулок на ветру, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 марта отмечается день Федота Ветроноса. Это название день получил не случайно, считалось, что именно на Федота начинают дуть первые по-настоящему сильные весенние ветра, которые проникают повсюду. Православная церковь в это время чтит память священномученика Феодота, епископа Киринейского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ этот день церковный календарь ведет нас далеко от русских равнин — на солнечный Кипр и в Малую Азию. Здесь в IV веке жил священномученик Феодот, епископ города Киринии. Времена тогда стояли жестокие. Император Ликиний гнал христиан, но Феодот не побоялся открыто проповедовать Христа. Когда правитель Кипра Савин приказал схватить его, святитель сам явился на суд: «Я тот, кого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего».
За смелость его подвергли страшным пыткам: святого подвешивали на дереве, строгали тело острыми орудиями, клали на раскаленную решетку, вбивали в ноги гвозди. Но сила духа оказалась сильнее железа. Многие язычники, глядя на его терпение, обратились в христианство. Вышел на свободу Феодот лишь при императоре Константине Великом и вернулся в Киринию, где вновь занял епископскую кафедру, а через два года мирно отошел к Господу.
На Руси длинное имя «Феодот» переиначили на свой лад в «Федота». А поскольку память святого приходилась на время, когда земля начинала оттаивать и дули сильные ветры, то и прозвали его Ветроносом. Говорили: «Федот Ветронос — везде сует свой нос». Так кипрский святитель стал на русской земле хранителем весенних ветров, и сегодня ему молятся о крепости духа и защите от напастей.
Традиции дняВ народном сознании ветер — существо живое и своенравное. Крестьяне верили: если не уважишь стихию, она может и крышу с сарая сорвать, и поленницу разворотить. А потому наши предки старались с ветром подружиться.
С самого раннего утра хозяйки выходили на крыльцо, чтобы определить направление ветра. Южный ветер, тёплый и ласковый, предвещал щедрое и дождливое лето. В то же время северный ветер, холодный и порывистый, сулил лето с нехваткой влаги и тепла. Женщины обращались к ветру, повернувшись к нему спиной, и молили о поддержке: западный ветер символизировал верность супруга, восточный — любовь и счастье, южный обещал материальное благополучие, а северный сулил гармонию в семейной жизни.
В этот день в домах тщательно наводили чистоту. Федота также называли Пометальником, и в этот день из каждого угла выметали мусор, чтобы вместе с ним ушло всё негативное. А чтобы задобрить домового, на окно ставили горшок с красной геранью. За купленный цветок всегда оставляли сдачу продавцу, считая, что это привлечёт в дом достаток.
В ночь на Федота на ворота крепко привязывали красные ленточки — подарок ветру. Считалось, что ветер, играя с лентами, не будет бушевать и не причинит вреда хозяйству.
Народные запреты
- В день Ветроноса старались не ссориться и не браниться. Скверное слово, пущенное по ветру, могло обернуться большой бедой — считали, что обида, нанесенная 15 марта, не прощается весь год;
- Не ходили в лес и далеко от дома — боялись, что злой дух ветра собьет с пути или уронит сухое дерево;
- Женщины не занимались рукоделием, особенно штопкой. 15 марта можно было «зашить» собственное счастье;
- Существовал строгий запрет на выливание грязной воды на тающий снег, поскольку считалось, что на Федота подземные воды выходят на поверхность, способствуя наступлению весны. Осквернение этих вод могло привести к задержке тепла и плохому урожаю летом;
- Кроме того, не рекомендовалось ходить против ветра, так как его энергия в этот день считалась неблагоприятной и могла вызвать болезни.
Приметы
- Если на Федота ветер теплый и солнечно — лето будет теплое и мокрое;
- Мороз и ветер 15 марта — к холодному лету и затяжной весне;
- Дождь пошел на Феодота — всё лето мокрым будет;
- Метель и вьюга — долго травы не будет, сенокос задержится;
- Длинные сосульки на крышах — к долгой, затяжной весне.