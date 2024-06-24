Доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО

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Доходы российских фрилансеров за первые пять месяцев 2024 года увеличились на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 54 тыс. рублей. С начала СВО этот показатель более чем удвоился.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные генерального директора Solar Staff Владимира Корицкого.
Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются у фрилансеров с налоговым статусом ИП — 307 тыс. рублей в месяц. Средний доход физических лиц и самозанятых за этот период составил 36 тыс. рублей и 73 тыс. рублей соответственно.
По данным Solar Staff, доля российских фрилансеров, работающих за границей, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа, снизившись с 3,3% в октябре — декабре 2023 года.
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Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются у фрилансеров с налоговым статусом ИП — 307 тыс. рублей в месяц. Средний доход физических лиц и самозанятых за этот период составил 36 тыс. рублей и 73 тыс. рублей соответственно.
По данным Solar Staff, доля российских фрилансеров, работающих за границей, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа, снизившись с 3,3% в октябре — декабре 2023 года.
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Артем Кузьмин