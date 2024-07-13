Стала известна сумма среднедушевого месячного дохода самых обеспеченных россиян

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Среди 10% самых обеспеченных граждан России среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвящённого изучению доходов самой обеспеченной части населения страны.
В опросе приняли участие 1012 респондентов, а проводился он в период с июня по сентябрь 2023 года, передаёт РБК. На основании изученных данных можно сделать вывод, что самый распространённый доход среди наиболее обеспеченной части населения составляет около 300 - 400 тысяч рублей в месяц. Такую цифру назвали 20% опрошенных.
Чуть уступают этой группе обеспеченных россиян те, кто зарабатывает от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Их насчитывается 18%. Около 9% граждан России из категории обеспеченных имеют доходы выше 900 тысяч рублей.
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