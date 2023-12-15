В Госдуме разрешили медикам скорой оказывать помощь пациентам без их согласия

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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект, который разрешает сотрудникам скорой помощи при наличии угрозы для жизни пациента осуществлять медицинское вмешательство без его согласия. Об этом пишет ТАСС.
Согласно новым правилам, медики смогут в случае угрозы для жизни пациента оказывать помощь незамедлительно, не дожидаясь его согласия.
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