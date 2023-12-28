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Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет

28 декабря 2023, 02:21
Фото: iStock/romankosolapov

Фото: iStock/romankosolapov

Минздрав РФ предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Соответствующий проект приказа министерства доступен на российском портале нормативных правовых актов, пишет «Лента.ру».
В ведомстве отметили, что снижение возраста первого осмотра у акушера-гинеколога позволит выявлять заболевания репродуктивного здоровья девочек-подростков на более ранних стадиях.

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, нововведение принципиально важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного.


«В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», — цитирует ТАСС слова Уваровой.

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#врач
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Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь
Нарколог Петров: Спиртное противопоказано людям с хроническими заболеваниями
27 декабря 2023, 19:16

Фото: istockphoto.com/itakdalee

Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Антон Петров заявил, что алкоголь не рекомендуется употреблять людям, имеющим серьёзные хронические заболевания.
«Любые нервно-психические заболевания, эпилепсия – противопоказания к употреблению спиртного. Алкоголизм и наркомания – противопоказания к употреблению спиртного. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания ЖКТ также противопоказания. В целом если у человека имеется любое хроническое заболевание, то лучше от алкоголя отказаться», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Петров.

Он добавил, что как таковой общепринятой нормы употребления спиртного нет, поскольку каждый организм индивидуален и, соответственно, норма для каждого человека своя. Специалист также напомнил о том, что любая доза спиртного разрушает клетки организма и ухудшает состояние здоровья.

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#норма
#новый год
#врач
#алкоголь
#здоровье
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Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках
Врач Евдокименко рекомендовал заняться лыжами и бассейном
27 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Happycity21

Врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко заявил, что во время новогодних каникул весьма полезными активностями являются прогулки на свежем воздухе, лыжи и плавание в бассейне.
«По возможности, если погодные условия позволят, надо, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность в бассейне плавать, то это вообще замечательно», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Евдокименко.

Врач отметил, что проводить на свежем воздухе рекомендовано минимум час в день.

При этом, отмечает врач, необходимо учитывать возраст. Так, пожилым не следует проявлять слишком высокую физическую активность.

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#врач
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Фельдшер назвал самые распространённые травмы россиян в Новый год
Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков назвал самые частые травмы в Новый год
27 декабря 2023, 15:23

Фото: IStock/maxim4e4ek

Для простых россиян Новый год – это время отдыха и развлечений, для медиков – пора массовых экстренных вызовов. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал «Радио 1», с какими травмами чаще всего обращаются к врачам в новогоднюю ночь.
По словам специалиста, самые распространённые жалобы в ночь с 31 декабря на 1 января — повреждения конечностей из-за фейерверков и петард, а также переохлаждения в алкогольном опьянении. При этом, специалист отметил, что ни разу не слышал о жалобах после удара пробки от шампанского прямо в глаз.
«Во время Нового года – это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард, а после нового года как правило к врачам обращаются с проблемами, связанные с перееданием, — это панкреатит, всякие желудочные повреждения, поскольку народ ест много, а потом все. Также после праздников много обращений, связанных с обильным употреблениям алкоголя», — сказал Беляков.
При травмах рекомендуется не впадать в панику и не заниматься самолечением. Лучше незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

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#жалобы
#травмы
#новый год
#врачи
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Ученые выявили факторы деменции в раннем возрасте
JAMA Neurology: ученые выявили факторы развития ранней деменции
27 декабря 2023, 13:19

Фото: istock / LightFieldStudios

Ученые смогли выявить ряд факторов развития деменции в раннем возрасте. Результаты исследования приводит журнал JAMA Neurology. Там опровергли мнение, что генетика является единственным фактором этого заболевания.

Эксперты провели анализ данных более 350 тысяч участников UK Biobank в возрасте до 65 лет. Они оценили широкий спектр факторов риска, начиная от генетической предрасположенности, заканчивая образом жизни и влиянием окружающей среды.

Выяснилось, что низкий уровень образования, низкий социально-экономический статус, нездоровый образ жизни и проблемы со здоровьем значительно повышают риск раннего развития старческого слабоумия.

Так, на развитие деменции могут повлиять злоупотребление спиртными напитками, социальная изоляция, инсульт, заболевания средства и депрессия.

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#ученые
#эксперты
#мнение
#заболевания
#депрессия
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Попова заявила, что вирусы кори завезли в РФ из 16 стран мира
27 декабря 2023, 12:24

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Мир вокруг России «горит корью».
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает телеканал «Россия 24».

Главный санитарный врач России заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в стране, были завезены из 16 других государств.

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — говорит Анна Попова.
По словам Поповой, ситуация с корью в России контролируема. Вакцина защищает от инфекции, а заражаются корью непривитые.
Случаи заболевания выявляются и сразу купируются, не допуская его распространения.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России введён в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций, а именно кори, краснухи и паротита. Сообщается, что препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

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Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии

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#здоровье
#новости
#россия
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В Московской области на 10% повысилась выявляемость рака молочной железы
27 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начали выявлять рак груди на нулевой стадии. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год работы первого Маммологического центра в Подмосковье в Люберецах удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе на ранних стадиях на 7%.

«<…>Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин<…>. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — отметила заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.

Кроме этого, современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы, благодаря чему рак выявляется даже на нулевой стадии.

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#подмосковье
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#онкология
#женщины
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Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии
Ральф Шумахер рассказал, что брат Михаэль уже не будет жить полноценной жизнью
27 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/SDivin09

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его легендарный брат Михаэль уже не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на возможности современной медицины.
Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С этого момента семья почти не говорила о состоянии здоровья автогонщика. Появлялась информация, что еженедельный уход за Шумахером обходится в 115 тысяч фунтов стерлингов.

«Этот случай изменил нашу семью. К сожалению, жизнь не всегда справедлива. Я скучаю по Михаэлю того времени. Ему часто везло в жизни, но произошла эта трагедия. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё не так, как раньше», - говорит Ральфа Шумахера. Об этом пишет Yahoo Sports, ссылаясь на Bild.
Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате ИВЛ.

В сентябре 2019 года СМИ писали, что спортсмена тайно госпитализировали в парижскую клинику, где он прошёл лечение стволовыми клетками.

В июне 2020 года появилась информация, что Шумахеру проведут новую операцию о пересадке стволовых клеток.

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#гонки
#спорт
#здоровье
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Подмосковные хирурги удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль десны
27 декабря 2023, 10:06

Фото istockphoto /kadmy

Хирурги центра охраны материнства и детства удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль на десне. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил младенец с врожденной доброкачественной опухолью диаметром 6 см на десне.

«Само по себе это образование является доброкачественным и не несёт прямой угрозы жизни ребенка, за исключением случаев, когда эпулис из-за своих размеров перекрывает ротовую полость и мешает ребенку есть и дышать, как было в нашем случае. На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап. После вмешательства ребенок сразу после операции вернулся в палату на совместное пребывание с мамой», - отметила детский хирург Татьяна Шишкина.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ребенок уже выписан. Кроме этого, операция никак не влияет на развитие и жизнь пациента в будущем.

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#подмосковье
#опухоль
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Специалисты назвали лучшие позы для ленивого секса после плотного застолья
Metro: Эксперты назвали позы для ленивого секса после плотного застолья
27 декабря 2023, 07:57

Фото: istock / Andrii Lysenko

Эксперты назвали миссионерскую позу и позу «крюк» лучшими для занятия сексом после плотного новогоднего ужина. О «ленивых» позах специалисты рассказали изданию Metro.

По мнению экспертов, миссионерская поза является самой популярной, так как она простая и и приятна для обоих партнеров. Кроме того, эта поза не требует особых усилий. Как минимум, женщина может расслабиться и получать удовольствие.Продвиной версией этой позиции является поза «крюк». В ней женщина закидывает ноги на плечи партнеру, и таким образом обеспечивает более глубокое проникновение.

Также эксперты отметили позу «ложка», где оба партнера лежат на боку, где мужчина сзади. Еще одним вариантом данной позы является «ленивый вход сзади». Тут мужчина проникает в женщину со спины, но она лежит на животе, а не на боку.

Еще одной удобной позой специалисты назвали позу «клубок». Чтобы заняться любовью в этой позиции, оба партнера ложатся на бок лицом друг к другу, скрещивают ноги ножницами и начинают двигать бедрами по кругу.

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