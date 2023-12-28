Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет

Для простых россиян Новый год – это время отдыха и развлечений, для медиков – пора массовых экстренных вызовов. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал «Радио 1», с какими травмами чаще всего обращаются к врачам в новогоднюю ночь.