Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет

Фото: iStock/romankosolapov
Минздрав РФ предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Соответствующий проект приказа министерства доступен на российском портале нормативных правовых актов, пишет «Лента.ру».
В ведомстве отметили, что снижение возраста первого осмотра у акушера-гинеколога позволит выявлять заболевания репродуктивного здоровья девочек-подростков на более ранних стадиях.
По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, нововведение принципиально важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного.
Читайте также:
В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране
Минздрав: Остатка антибиотика с джозамицином в РФ хватит примерно на полгода
По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, нововведение принципиально важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного.
«В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», — цитирует ТАСС слова Уваровой.
Читайте также:
В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране
Минздрав: Остатка антибиотика с джозамицином в РФ хватит примерно на полгода
Диана Аванесян