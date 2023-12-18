Профильный комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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Комитет Госдумы пришёл к выводу о необходимости сохранения за гражданками РФ права выбора врача и медицинского учреждения для искусственного прерывания беременности. Это было сделано после анализа позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.
Письмо с соответствующими выводами было направлено спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Как отмечают «Ведомости», комитет считает необходимым продолжение развития механизма доабортного консультирования. По данным Минздрава, в 2023 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности после доабортного консультирования, составила почти 23%. Это позволило сохранить 47 598 беременностей.
Как отметила юрист Софья Волкова, в случае отсутствия у человека права выбора частного или государственного медицинского учреждения, будут затронуты права пациентов. Также, если будут запрещены аборты в частных клиниках, государственные медучреждения могут оказаться перегружены.
Опыт Польши, полностью запретившей аборты с января 2021 года, показал, что это не решает демографический вопрос. С момента введения этого запрета страна показала самую низкую рождаемость и побила свой исторический рекорд.
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Как отметила юрист Софья Волкова, в случае отсутствия у человека права выбора частного или государственного медицинского учреждения, будут затронуты права пациентов. Также, если будут запрещены аборты в частных клиниках, государственные медучреждения могут оказаться перегружены.
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Александр Бойцов