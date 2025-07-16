Бастрыкин потребовал доклад после домогательств мигранта к школьнице в Пензе
В Пензе возбудили уголовное дело в отношении мигранта, который домогался школьницы. Ему вменили пункт «а» части 3 статьи 132 УК — за насильственные действия сексуального характера. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от региональных следователей о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Напомним, когда 17-летняя девушка возвращалась домой после экзамена, к ней на улице пристал неизвестный мужчина. В какой-то момент ей преградили путь и затащили в кусты, где попытались изнасиловать. Школьница вырвалась и прибежала к матери, которая защитила ее от приезжего.
Правоохранители обратили внимание на произошедшее после публикаций в социальных сетях и СМИ.
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