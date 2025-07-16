Бастрыкин потребовал доклад после домогательств мигранта к школьнице в Пензе

16 июля 2025, 08:57

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В Пензе возбудили уголовное дело в отношении мигранта, который домогался школьницы. Ему вменили пункт «а» части 3 статьи 132 УК — за насильственные действия сексуального характера. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от региональных следователей о ходе расследования. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.