Польский блогер Wmatrioszce опубликовал видео о «Поезде пропаганды» канала RT
Польский блогер Wmatrioszce («В матрешке») снял ролик о «Поезде пропаганды» телеканала RT, который курсирует на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.
«Поезд пропаганды» является частью серии мероприятий, которые посвятили 20-летию телеканала. Он представляет собой передвижную инсталляцию, которая показывает, как именно RT видят за рубежом. Кроме того, на поручнях установили конструкции в виде рупоров и микрофонов телеканала. В вагонах можно увидеть и ироничные наклейки, связанные с его работой. Тематический поезд будет курсировать до июня 2026 года.
«Канал RT прошёл путь от идеи до глобального бренда», — сказал Wmatrioszce в своем видео, цитируя надпись в одном из вагонов.
Известно, что он прожил в Москве восемь лет и сейчас рассказывает в своем блоге о жизни в России. Польские подписчики поддержали телеканал RT в комментариях под видео о «Поезде пропаганды».
«Браво, RT, браво!» — написал один из зрителей.
Многие поляки отметили, что читают материалы RT, несмотря на цензуру в странах ЕС, и активно поддерживают Россию.