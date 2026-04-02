Польский блогер Wmatrioszce опубликовал видео о «Поезде пропаганды» канала RT

02 апреля 2026, 21:46

Польский блогер Wmatrioszce («В матрешке») снял ролик о «Поезде пропаганды» телеканала RT, который курсирует на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.





«Поезд пропаганды» является частью серии мероприятий, которые посвятили 20-летию телеканала. Он представляет собой передвижную инсталляцию, которая показывает, как именно RT видят за рубежом. Кроме того, на поручнях установили конструкции в виде рупоров и микрофонов телеканала. В вагонах можно увидеть и ироничные наклейки, связанные с его работой. Тематический поезд будет курсировать до июня 2026 года.





«Канал RT прошёл путь от идеи до глобального бренда», — сказал Wmatrioszce в своем видео, цитируя надпись в одном из вагонов.

«Браво, RT, браво!» — написал один из зрителей.