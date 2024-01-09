Ростех готов взять под контроль Климовский завод с проблемной котельной

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Ростех готов взять под контроль Климовский специализированный патронный завод в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого остались без отопления 134 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
«Сейчас контрольный пакет акций завода находится в руках частных собственников, и к назначаемому ими менеджменту накопилось много вопросов», – отметили в пресс-службе.Там уточнили, что в госкорпорации готовят обращение к президенту.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.
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Лора Луганская