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Ростех готов взять под контроль Климовский завод с проблемной котельной

09 января 2024, 17:00
Фото: Istockphoto / Dmitry Shchukin

Фото: Istockphoto / Dmitry Shchukin

Ростех готов взять под контроль Климовский специализированный патронный завод в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого остались без отопления 134 многоквартирных жилых дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
«Сейчас контрольный пакет акций завода находится в руках частных собственников, и к назначаемому ими менеджменту накопилось много вопросов», – отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что в госкорпорации готовят обращение к президенту.


4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.

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Воробьёв: в 122 из 173 жилых домов Климовска пришло тепло
09 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Климовске 122 многоквартирных жилых дома из 173 подключены к отоплению, и в них уже поступает тепло. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас из 173 домов подключены 122 дома. Они просто подключены, а тепло пришло в квартиры. Можно сказать, что сегодня мы имеем перелом – тепло есть в большинстве квартир. Оставшиеся – это сложные, отдалённые объекты. Инженерные службы сейчас всё разбирают, обогревают. Здесь нельзя переборщить с давлением. При эксплуатации обнаруживаются и значительные порывы. Все подробности каждый житель Климовска уже знает. До завтрашнего утра мы запустим всё отопление в многоквартирных жилых домах», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, сейчас специалисты запускают третий котёл котельной.
«Мы вызвали специалистов из других городов, в частности, из Коломны. Здесь работает мощная бригада инженеров. Очень важна электроника. Сейчас запускают третий котёл, чтобы поднять температуру», – отметил губернатор.
В ночь на 4 января в микрорайоне Климовск в Подольске произошел прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, обнаружили три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов и несколько социальных объектов. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.

После ЧП президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества Климовского специализированного патронного завода в Подольске, из-за проблем на ТЭЦ которого люди остались без отопления.

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Ростех готов взять под контроль Климовский завод с проблемной котельной

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#теплоснабжение
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Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
09 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В возрасте 70 лет умер народный артист Украины Виталий Билоножко.
О смерти певца местные СМИ сообщили 9 января. Причина не уточняется.

Эстрадная карьера Виталия Билоножко началась во время учебы в Киевской консерватории. С начала 80-х годов он был солистом Гостелерадио Украины.

Среди композиций, которые он исполнял, особое место занимают произведения Максима Дунаевского «Все пройдет» и «Городские цветы».

В 90-е годы вместе с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко организовал международный фестиваль семейного творчества «Мелодия двух сердец». В 2000-е годы Виталий Билоножко продолжал выступать, а также преподавал в Киевском университете культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался 86-летний писатель Марк Харитонов, обладатель премии «Русский Букер».

SHOT сообщает, что тело писателя в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь ранним утром. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

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#культура
#общество
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В Подмосковье продлили прием заявок на участие в конференции «Старт в инновации»
09 января 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьники Подмосковья могут принять участие во Всероссийской конференции проектно-исследовательских работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку желающие могут до 15 января 2024 года.

«Старт в инновации» — это Всероссийская конференция проектно-исследовательских работ школьников и индивидуальная предметная олимпиада. Проект дает возможность командам учеников и наставников пройти путь от идеи до реального инновационного технологичного продукта, востребованного рынком.Это событие проводится 23 года подряд», — поделились в ведомстве.

В мероприятие могут принять участие учащиеся с 7 по 11 классы со всей страны в трех направлениях: исследовательское, инженерное или технологическое предпринимательство.

Кроме этого, конференция будет проходить в три этапа: отборочный, региональный и финал. Основной целью данного мероприятия является установление партнерских связей между участниками и представителями реального сектора экономики.

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В Воскресенске реконструируют котельную в микрорайоне Цемгигант
09 января 2024, 17:25

Фото: Светлана Плотникова

Котельная в микрорайоне Цемгигант г.о. Воскресенск будет реконструирована
Котельная, которая нуждается в реконструкции, находится в южной части городского округа Воскресенск.

«Вместе с министром энергетики Московской области Александром Самариным объехали объекты теплоэнергетики городского округа Воскресенск. В том числе проехали на котельную на улице Мичурина, здесь есть вопросы по тепловым параметрам», – поделился Алексей Малкин.

В рамках модернизации котельной заменят основной и вспомогательные оборудования в существующем здании котельной и увеличат её мощность, реконструируют ХВП, а также будет произведено строительство РТХ.

Кроме этого, сотрудники Прокуратуры и Следственного комитета, а также администрации округа взяли на контроль ситуацию с отоплением в микрорайоне.

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#строительство
#воскресенск
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#сотрудники
#отопление
#подмосковье
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Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям
09 января 2024, 17:21

Фото: iStock/VeselovaElena

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков, что следует из распоряжения правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Примечательно, что с 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента является алкогольной. Для того чтобы ее производить, поставлять, хранить и выполнять иные манипуляции, нужна специальная лицензия.

Однако существует перечень товаров-исключений, которые содержат в своем составе спирт, но при этом не относятся к алкоголю. Ранее в него входило алкогольное мороженое, взбитые замороженные десерты, сладкий пищевой лед с содержанием спирта и иные продукты. Теперь же, согласно решению ​кабмина, ​их исключили из перечня.

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#алкоголь
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Более 9 миллионов пассажиров воспользовались поездами ЦППК в новогодние праздники
09 января 2024, 17:13

Фото: пресс-служба ЦППК

За новогодние каникулы ЦППК перевезла более 9 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В новогодние выходные самым популярным направлением у пассажиров стало Ярославское.

«В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го по Ярославскому направлению проехали более 1,7 млн пассажиров. Двумя другими востребованными направлениями стали Казанское и Горьковское — 1,6 млн и 1,2 млн поездок. В праздник Рождества, 7 января, поезда компании перевезли 791 тыс. пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, большинство поездок пассажиры совершили 30 декабря и 5 января — 1,1 млн поездок в каждый из дней.

Стоит отметить, что в период празднования Нового года график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован для удобвста и комфорта пассажиров ЦППК — были добавлены дополнительные поездка и увеличено количество вагонов.

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#график
#подмосковье
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Замглавы Подольска Робот рассказала, что детей из Климовска направили лагерь Литвино
09 января 2024, 16:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Робот отметила, что детей на время проведения восстановительных работ в котельной направляют на отдых в подмосковный лагерь Литвино. Об этом она рассказала корреспонденту «Радио 1».
«В связи с ситуацией в квартирах уже более 100 детей сегодня были отправлены на отдых в подмосковный лагерь «Литвиново». Лагерь очень хороший и оборудован бассейном .Сейчас уже опубликовали фото, как дети размещены и обедают. Они будут в тепле, где с ними будут заниматься аниматоры и будет организована творческая программа», — поделилась Татьяна Робот.

Стоит отметить, что также в Климовске для детей организовали дистанционные занятия в школах, где было отключено отопление. Также детей, родители которых находятся на работе, были перенаправлены в детские сады и школы, в которых отопление не было отключено.

Кроме этого, дети будут бесплатно находится в лагере, пока не будет восстановлено отопление в жилых домах.

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#климовск
#подольск
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Россияне назвали методы восстановления рабочего режима после праздников
Опрос: Россияне восстанавливаются налаживанием режима дня и общением с коллегами
09 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Исследовании сервиса «Авито Работа» показал, что россияне возвращаются в рабочий режим с помощью восстановления сна и отдыха (28%), общения и встреч с коллегами (14%).
Также людям помогают возврат к здоровому питанию, составление чёткого графика задач на первые рабочие дни, сокращение рабочих часов в первое время, уборка, спорт, а также чтение накопившейся почты в мессенджерах.

«Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей: от ежедневника до делового костюма, использование психических упражнений, а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности», — приводит RT сообщение аналитиков.

Кроме того, специалисты рекомендуют в первые рабочие постпраздничные дни не перегружаться, постепенно увеличивая физическую активность, а также соблюдать баланс работы и отдыха. Как пишет Общественная Служба Новостей, могут помочь лучше адаптироваться к новым рабочим дням более легкое питание, сокращение стимуляторов, общение с коллегами и уборка рабочего места.

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#работа
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Вернуть тепло в дома микрорайона Выстрел в Солнечногорске пообещали в ближайшие часы
09 января 2024, 16:44

Фото: Олег Петров

Специалисты пообещали завершить работы по восстановлению подачи тепла в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске в течение нескольких часов. Проблемы с отоплением в некоторых местах ещё остаются.
«У нас полностью отсутствует отопление во всей квартире. Два дня как началось веерное переключение электроэнергии, и мы даже лишены возможности включить обогреватели. И так во всём доме. Вчера дали отопление, и нам сказали, что скоро придёт тепло. Но оно есть только на кухне и в одной комнате. Так как отопления нет уже более недели, квартиры остыли, и нагреть их очень сложно», – рассказала жительница дома № 53 по улице Военный городок Елена Орехова.
Ждать полного восстановления теплоподачи осталось недолго.
«Теплообменник на горячую воду на дома №53, корпуса 1, 2, 3, 4 чистят. В ближайшие два – три часа специалисты планируют выполнить все работы. После их завершения температура горячей воды в домах заметно поднимется», – сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Котельная, которая обеспечивает теплом дома жителей микрорайона Выстрел, сейчас в работе. Параметры на выходе по отоплению – 73 градуса. Давление после устранения утечек и наладки газового оборудования повысилось.

В последние три дня на котельной для были проведены работы по установке нового теплообменника и запуску третьего котла. Это позволило стабилизировать работу системы.

Микрорайон Выстрел – бывший военный городок. Последние несколько лет жители жаловались на температуру отопления и горячей воды в квартирах.
Сети с износом более 90% в микрорайоне до апреля прошедшего года находились в управлении ФГБУ ЦЖКУ Минобороны. Администрация забрала их в собственность муниципалитета, чтобы полностью заменить, и жители не испытывали неудобств. Котельная до сих пор находится на балансе оборонного ведомства.

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#солнечногорск
#отопительный сезон
#отопление
#жкх
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#московская область
#подмосковье
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