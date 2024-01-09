Воробьёв: 95 детей и 15 родителей из Климовска оформили путёвки в лагерь отдыха

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
110 жителей микрорайона Климовск городского округа Подольск, где возникли проблемы с отоплением, оформили путёвки в лагерь отдыха. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для семей с детьми происходящее – особенный стресс. Поэтому предложили им поехать в детский лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Пока путёвки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет. Дети уже на месте, сейчас обедают», – написал Воробьёв в своём телеграм-каналеОн добавил, что записаться в лагерь можно на стойке соцзащиты в Универсальном спортивном комплексе «Юность» или через чат @nash_klimovsk во вкладке «детский лагерь».
4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.
Как заявил Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.
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