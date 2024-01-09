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Воробьёв: 95 детей и 15 родителей из Климовска оформили путёвки в лагерь отдыха

09 января 2024, 15:32
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

110 жителей микрорайона Климовск городского округа Подольск, где возникли проблемы с отоплением, оформили путёвки в лагерь отдыха. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для семей с детьми происходящее – особенный стресс. Поэтому предложили им поехать в детский лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Пока путёвки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет. Дети уже на месте, сейчас обедают», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале
Он добавил, что записаться в лагерь можно на стойке соцзащиты в Универсальном спортивном комплексе «Юность» или через чат @nash_klimovsk во вкладке «детский лагерь».


Ранее о том, что более 100 жителей Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Как заявил Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.

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Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ
09 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Об этом Бришкенс сообщил Латвийскому радио.
По словам министра, работа латвийских железных дорог и портов сильно зависит от перевалки грузов РФ. Бришкенс подчеркнул, что на данный момент уже обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии для выработки единой позиции по данному вопросу. Он также отметил, что Латвия является вторым в Европейском союзе после Испании импортером сельскохозяйственной и пищевой промышленности РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было.

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#зерновая сделка
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«Пытаются вызвать панику»: В Австрии объяснили цель ударов по Белгороду
Кнайсль: Украинские удары по Белгороду – это тактика Запада
09 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Teka77

Западные союзники предложили Киеву нанести удар по Белгороду, чтобы посеять хаос в российском обществе, с таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью для журналиста Флавио фон Вицлебена.
«Цель, стоящая за этим (атакой Белгорода), и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта, не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор этого так и не удалось», — прокомментировала ситуацию Кнайсль.

Бывший министр напомнила, что тезисы о необходимости убийства как можно большего количества россиян неоднократно звучали как от западных лидеров, так и от правительства Украины.

Напомним, самый крупный обстрел Белгорода с начала проведения специальной военной операции произошёл днём 30 декабря. Основной удар пришёлся на городской каток. В результате атаки погибли 25 человек, ещё 109 получили травмы различной степени тяжести.

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#австрия
#белгород
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Аналитик Бредихин раскрыл, какого кандидата ищут на пост главы Евросовета
Аналитик Бредихин заявил, что на пост ищут антироссийского кандидата
09 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto.com/bloodua

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что на пост главы Евросовета будут подбирать кандидата с общеевропейскими и антироссийскими взглядами.
«Нужна кандидатура более общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России. Поэтому сейчас идёт активный поиск. Предлагается кандидатура Драги, но возможно будут и какие-то другие», — пояснил в беседе с RT Бредихин.

По его мнению, у человека, которые займёт это место, интересы своего государства должны будут стоять на вторых местах.

Если западные политики более податливы антироссийской риторике, то, например, Индию настроить против России так и не удалось.

«Будучи индологом со стажем, я лично никогда и нисколько не сомневался, что разрушить российско-индийские отношения у Запада не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

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#отношения
#политика
#европа
#индия
#россия
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Bloomberg: тайная встреча Украины с союзниками в декабре не достигла цели
09 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Во время это встречи Киев намеревался получить поддержку своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного прогресса достичь не смог. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, цель тайной организации встречи также заключалась в том, чтобы некоторые государства ощущали себя «более комфортно», принимая решение об участии. При этом КНР, ОАЭ и Бразилия не отправили своих представителей.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал об этой встрече в беседе с РИА Новости. Министр отметил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».

Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.

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Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
Южная Корея намерена поднять на заседании СБ ООН тему поставок оружия из КНДР
09 января 2024, 15:21

Фото: iStock/DedMityay

Официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок сообщил, что Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в рамках заседаний Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении представителя.
По словам Им Су Сока, любые оружейные сделки с Пхеньяном — это однозначное нарушение множества резолюций Совбеза ООН, которое представляет собой «серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая Корейский полуостров». Представитель МИД Кореи добавил, что страна намерена активно продвигать свою позицию в процессе заседаний СБ ООН и по иным вопросам.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

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#оон
#кндр
#южная корея
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Президент Макрон назначил на пост премьер-министра Габриэля Атталя
09 января 2024, 14:44

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Французского политического и государственного деятеля Габриэля Атталя назначили на должность премьер-министра Франции, об этом сообщает BFMTV.
По информации французской телесети, Атталь занял пост французского премьера после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Теперь Атталь должен предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.

В BFMTV предположили, что после назначения на пост премьера Атталя, французское правительство ждут серьезные изменения. Своей должности могут лишиться глава минфина Брюно Ле Мэр, глава МВД Жеральд Дарманен, а также глава Минтранса Клеман Бон.

Напомним, 8 января агентство France-Presse сообщило, что Макрон принял решение об отставке бывшего премьера Элизабет Борн.

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#правительство
#макрон
#франция
#премьер-министр
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Зурабишвили назвала Россию врагом Грузии
Зурабишвили: Россия — враг Грузии
09 января 2024, 14:09

Фото: iStock/Diy13

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что всегда воспринимала Россию врагом Грузии, передает «Грузия Online».
Она выразила уверенность, что Россия всегда негативно относилась к Грузии с получения независимости. Зурабишвили заявила, что она и ее родственники всегда испытывали подобное ощущение.

«Возможно — я не знаю — в России кто-то думает о том, что могут быть иные отношения с соседом. Но сегодня этого нет, не существует — нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — заявила грузинский лидер.

Она добавила, что по примеру своего отца Левана Зурабишвили, она считает, что народ Грузии может объединиться хотя бы благодаря тому, что страна имеет одного врага – Россию.

Ранее Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с РФ и пересмотреть визовый режим для россиян на фоне вооруженного мятежа в России.

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#россия
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#страны
#отношения
#режим
#лидер
#рф
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Песков заявил о продолжении программы по модернизации ЖКХ в России
09 января 2024, 13:54

Фото: kremlin.ru

В России продолжат программу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, после ситуации с отключением тепло и энергоснабжения в Московской области.
Спикер Кремля напомнил, что все экстренные ситуации с подачей ресурсов решались оперативно, с привлечением всех необходимых сотрудников. Однако, подчеркнул Песков, к ухудшению ситуации подключились аномальные морозы. К тому же, не всё оборудование, обслуживающее системы ЖКХ, удалось обновить.

«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что коммунальные службы Подмосковья приступили к ликвидации аварии сразу после выявления экстренной ситуации.

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#жкх
#трубы
#оборудование
#дмитрий песков
#отопление
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Востоковед Островский: Нападение Китая на Тайвань возможно весной 2024 года
09 января 2024, 13:39

Фото: IStock/Sean824

Эксперты оценили, что в случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в конфликте США, которые обещали защищать остров, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий на Украине и COVID-19.
Главный научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор МГПУ Андрей Островский рассказал «Радио 1», что проблемы экономики волнуют Китай меньше, чем воссоединение с Тайванем.
«Китаю на сегодня важнее объединение с Тайванем, это суперзадача, самый главный вопрос, только потом идёт собственная экономика. Задача с Тайванем была поставлена ещё в конце 40-х годов, и она до сих пор стоит, китайцы её всё время откладывали, они были не готовы. Сейчас их экономический потенциал таков, что они готовы решать этот вопрос», — сказал Островский.
По словам эксперта, говорить о возможном нападении можно будет после выборов в Тайване. Если новые власти острова объявят о независимости, то Китай может прибегнуть к военному решению вопроса.
«Си Цзиньпин и другие китайские чиновники делали заявления, что в случае, если Тайвань объявит о независимости, это станет красной линией и Китай будет готов начать военные действия. Но вторжения раньше весны-лета не начнутся. Для этого нужно сделать громкое объявление, что Тайвань поддерживают американцы, что Тайвань объявляет независимость острова», — добавил востоковед.
Островский подчеркнул, что в случае активной поддержки Тайваня со стороны США, Китай может обратиться за помощью к России.
«Если Америка активно будет поддерживать Тайвань, то не исключена такая возможность. Но пока американский Госдеп не очень склонен поддерживать независимость Тайваня», — заключил эксперт.
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#сша
#китай
#остров
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