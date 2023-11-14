«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57

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В госкорпорации «Ростех» заявили, что оснастят многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 двигателем второго этапа. Об этом пишет РИА Новости.
«Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Отмечается, что в настоящее время новый двигатель проходит лётные испытания.
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