«Ростех» начнёт серийное производство самолётов SJ-100 и МС-21 в 2026 году
Госкорпорация «Ростех» намерена с 2026 года начать серийное производство и поставки пассажирских самолётов моделей SJ-100 и МС-21 отечественным авиакомпаниям.Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.
Первый полёт полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается уже в августе этого года. По словам генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, в настоящее время на борту МС-21 используется более 70 систем и агрегатов российской разработки и импортозамещенного производства.
В июле 2025 года госкорпорация объявила о сборке 14 самолётов МС-21, что свидетельствует о наращивании производственных мощностей и готовности к серийному производству.
Запуск поставок новых лайнеров призван укрепить позиции российского авиастроения и снизить зависимость от зарубежных технологий.
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