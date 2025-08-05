«Ростех» начнёт серийное производство самолётов SJ-100 и МС-21 в 2026 году

05 августа 2025, 14:22

Фото: iStock/aapsky

Госкорпорация «Ростех» намерена с 2026 года начать серийное производство и поставки пассажирских самолётов моделей SJ-100 и МС-21 отечественным авиакомпаниям.Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.