Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

73% россиян признались, что имеют вредные привычки,а каждый третий тратит на них суммы, сопоставимые с размером прожиточного минимума. К соответствующим выводам парило исследование Pro-Vision Communications. Только каждый пятый опрошенный заявил, что не имеет вредных привычек.