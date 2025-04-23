Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Фото: iStock/frentusha
Комсомольск-на-Амуре стал местом исторического события: полностью импортозамещенный самолет SJ-100, разработанный ПАО «Яковлев» в рамках программы импортозамещения, совершил свой первый полет. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
Третий опытный образец самолета успешно присоединился к программе летных испытаний, продемонстрировав стабильную работу всех отечественных систем. Полет длился около 40 минут на высоте до 3000 метров и со скоростью до 500 километров в час, при этом лайнер показал отличную управляемость и устойчивость в воздухе.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который станет новой моделью в семействе «Суперджетов» и будет использоваться для замещения импортных компонентов и систем.
Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам
Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ
Арестованный депутат Курской думы Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который станет новой моделью в семействе «Суперджетов» и будет использоваться для замещения импортных компонентов и систем.
Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам
Депутат Немкин: мошенники звонят детям под видом сотрудников школ
Арестованный депутат Курской думы Васильев задолжал почти 1,5 миллиона рублей
Дарья Осипова