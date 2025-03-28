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«Татар-информ»: два пассажирских самолета Ту-214 готовят к выпуску в 2025 году

Фото: iStock/rebius

Фото: iStock/rebius

Казанский авиационный завод готовит к выпуску два новых пассажирских самолета Ту-214 в 2025 году, сборка идет строго по графику, без отставаний. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в беседе с «Татар-информом», комментируя сообщения СМИ об отставании поставок из-за кадровых проблем и трудностей с подрядчиками.
«На данный момент нет ситуации, что какая-то авиакомпания законтрактовала Ту-214 и не может его дождаться. В 2025 году к поставке планируются два лайнера этого типа — оба самолета уйдут в эксплуатацию в коммерческие структуры в соответствии с графиком», — приводит издание заявление госкорпорации.
Отмечается, что в пакете жестких контрактов на данные самолеты к сегодняшнему дню подавляющее большинство приходятся на госзаказ, а также присутствует лизинговая организация.

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Милонову пришлось извиняться
Депутат Милонов извинился перед Погребняк за слова о выплатах женам-домохозяйкам
28 марта 2025, 16:24

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед блогершей Марией Погребняк за свои слова по вопросу о выплатах женам-домохозяйкам. В беседе с NEWS.ru он заявил, что «она вроде нормальный человек», потому ей не следует обижаться на его реплику.
«Не знаю, чего Погребняк обиделась, честное слово. На меня постоянно кто-то в суд подает. <…> Совершенно не хотел ничем ее обидеть, но если ей кажется, что я ее чем-то обидел, то пусть не обижается. Я как мужчина, конечно, всегда готов сказать: «Мария, извините, если я вас чем-то обидел, точно не хотел обижать». Не хочу судиться. Я понимаю, что это ничем хорошим не закончится. Не хочу, чтобы она силы свои тратила», — поделился парламентарий.
Милонов добавил, что не до конца понимает, в чем заключается позиция Погребняк касательно идеи о выплатах домохозяйкам, так как отвечал лишь на вопросы журналистов, которые могли не передать ему всей информации. При этом депутат подчеркнул, что с идеей о выплатах женщинам-домохозяйкам он по-прежнему не согласен.
«Она хорошая женщина в том плане, что действительно многодетная мама, поэтому имеет право даже чуть более строго судить о мужчинах. И пускай, и нормально. Так что, если она действительно обиделась, передайте ей, чтобы не обижалась. Мне крайне неловко», — заключил он.
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«Потепление до +15»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов
28 марта 2025, 16:09

Фото: iStock/ValerijaP

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов, без дождей. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, в целом по региону температура в субботу и воскресенье будет колебаться от +11 до +16 градусов.
«В субботу и воскресенье в столичном регионе дождя не будет. Из-за того, что гребень антициклона усилится, его фронты отойдут на север и северо-запад, поэтому погода в регионе заметно улучшится. Атмосферное давление лишь слегка превысит норму», — поделилась метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако столь приятная погода ожидается далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области обещают сильные температурные качели. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на субботу местами ударят морозы до -15 градусов, а днем потеплеет вплоть до 16.
«В воскресенье ночь будет теплее, чем до этого: от 0 до -5 градусов, местами от -8 до -13 градусов. По северу местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом», — пишет издание.
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#запад
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Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал грустный случай о скончавшейся ясновидящей Корнеевой
Экстрасенс Рзаев: у меня не было времени встретиться с покойной Корнеевой
28 марта 2025, 15:53

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

В возрасте 47 лет скончалась одна из самых ярких участниц 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. Её мертвую, сидящую в кресле, обнаружил вернувшийся домой гражданский муж.
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» рассказал грустный случай о скончавшейся Юлии Корнеевой.

«Лично с ней знакомы не были, то есть не встретились в жизни. Но был случай, я очень жалею, что она в свое время звонила на мой приемный номер, хотела связаться, кого-то привести ко мне. Но у меня, к сожалению, не было времени, я не принял ее», — поделился эзотерик.

Он добавил, что Корнеева была нестандартной женщиной и притягивала к себе внимание.

«Мне очень грустно стало, когда узнал о ее смерти. У нее нестандартный метод работы», — сказал Рзаев.

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#смерть
#энергия
#энергетика
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В Екатеринбурге испортили инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной
28 марта 2025, 14:37

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

В Екатеринбурге неизвестные сломали инсталляцию, на которой изображены певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».
«Неизвестные сломали инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной в Екатеринбурге. Её установили пару недель назад. По задумке авторов, композиция должна призывать людей любить и создавать семьи», — говорится в сообщении.

Конструкция была оборудована механизмом, благодаря которому фигуры могли сближаться, и в этот момент между ними загоралось сердце с надписью: «Любите. Создавайте семьи». Объект был установлен 13 марта.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#сердце
#семьи
#волосы
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Депутат Госдумы словом из трех букв отреагировал на статистику по мигрантам в РФ
Депутат ГД Кузнецов порадовался статистике о выданных мигрантам паспортах РФ
28 марта 2025, 14:03

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов словом из трех букв оценил положительную статистику по получению мигрантами российского гражданства.
Так, Кузнецов порадовался статистике в сфере миграции, которую недавно опубликовали в МВД. Оказалось, что в 2024 году российское гражданство получили вдвое меньше иностранных граждан, чем в 2023 году.

«Ура! Не зря мы старались», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов как минимум до конца года. По его словам, число мигрантов на территории Российской Федерации превышает критическую массу.

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#медведев
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