«Татар-информ»: два пассажирских самолета Ту-214 готовят к выпуску в 2025 году

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Казанский авиационный завод готовит к выпуску два новых пассажирских самолета Ту-214 в 2025 году, сборка идет строго по графику, без отставаний. Об этом заявила пресс-служба госкорпорации «Ростех» в беседе с «Татар-информом», комментируя сообщения СМИ об отставании поставок из-за кадровых проблем и трудностей с подрядчиками.
«На данный момент нет ситуации, что какая-то авиакомпания законтрактовала Ту-214 и не может его дождаться. В 2025 году к поставке планируются два лайнера этого типа — оба самолета уйдут в эксплуатацию в коммерческие структуры в соответствии с графиком», — приводит издание заявление госкорпорации.Отмечается, что в пакете жестких контрактов на данные самолеты к сегодняшнему дню подавляющее большинство приходятся на госзаказ, а также присутствует лизинговая организация.
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