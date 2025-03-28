«Татар-информ»: два пассажирских самолета Ту-214 готовят к выпуску в 2025 году

В предстоящие выходные в Москве ожидается потепление до +15 градусов, без дождей. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее информации, в целом по региону температура в субботу и воскресенье будет колебаться от +11 до +16 градусов.