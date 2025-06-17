Путин напомнил «Ростеху» о «должке» по строительству мусоросжигательных заводов
Путин напомнил Чемезову про должок по строительству мусоросжигательных заводов
На встрече с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, состоявшейся во вторник, президент России Владимир Путин обратил внимание на задержки в строительстве мусоросжигательных заводов. Об этом пишет РИА Новости.
Чемезов сообщил, что в 2019 году корпорация начала проект по строительству четырех заводов в Подмосковье и одного в Татарстане, однако реализация была приостановлена из-за пандемии коронавируса и санкций.
«Должок за вами, Сергей Викторович», — отреагировал Путин на слова Чемезова о том, что первый завод был сдан только в декабре 2024 года.
Глава «Ростеха» признал, что строительство идет медленно и отметил, что пока удалось построить только один завод, который уже выработал 100 миллионов киловатт-часов «зелёной» энергии и утилизировал более 200 тысяч тонн отходов.
Чемезов добавил, что второй завод готов на 92% и будет завершен в следующем году, однако для строительства оставшихся трех заводов корпорация вынуждена будет «заморозить» проекты до лучших времен, ожидая более доступных кредитов или помощи от государства.