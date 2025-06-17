Путин напомнил «Ростеху» о «должке» по строительству мусоросжигательных заводов

17 июня 2025, 15:35

Путин напомнил Чемезову про должок по строительству мусоросжигательных заводов

Фото: iStock/Vukasin Stanojlovic

На встрече с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, состоявшейся во вторник, президент России Владимир Путин обратил внимание на задержки в строительстве мусоросжигательных заводов. Об этом пишет РИА Новости.





Чемезов сообщил, что в 2019 году корпорация начала проект по строительству четырех заводов в Подмосковье и одного в Татарстане, однако реализация была приостановлена из-за пандемии коронавируса и санкций.





«Должок за вами, Сергей Викторович», — отреагировал Путин на слова Чемезова о том, что первый завод был сдан только в декабре 2024 года.