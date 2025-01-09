«Ростех» направил в войска новые дроны «Депеша» грузоподъёмностью до 200 кг

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», поставил в войска партию новых колёсных дронов «Депеша». Эти машины оснащены специальными модулями и способны нести груз до 200 килограммов.
Об этом госкорпорация сообщила в своём телеграм-канале. В сообщении указано, что «Депеша» представляет собой многофункциональную платформу на колёсном шасси, управляемую дистанционно. Эти машины направлены в войска в рамках выполнения гособоронзаказа.
Как рассказали представители изготовителя, универсальная конструкция платформы позволяет монтировать на ней самое разное оборудование, поэтому дрон можно использовать для решения самого широкого спектра задач. Например, машина способна быстро доставлять на передовую грузы общей массой до 200 килограммов — оружие, боеприпасы, провизию. Кроме того, на ней можно эвакуировать раненых в тыл.
Дрон «Депеша» оснащён независимой подвеской, двигатели находятся в каждом из четырёх колёс. Дальность хода машины составляет до 30 километров. Элементы роботизации платформы обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».
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Как рассказали представители изготовителя, универсальная конструкция платформы позволяет монтировать на ней самое разное оборудование, поэтому дрон можно использовать для решения самого широкого спектра задач. Например, машина способна быстро доставлять на передовую грузы общей массой до 200 килограммов — оружие, боеприпасы, провизию. Кроме того, на ней можно эвакуировать раненых в тыл.
Дрон «Депеша» оснащён независимой подвеской, двигатели находятся в каждом из четырёх колёс. Дальность хода машины составляет до 30 километров. Элементы роботизации платформы обеспечивает программно-аппаратный комплекс «Прометей».
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Александр Бойцов