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Российские боевые сухопутные роботы уже применяются на поле боя, рассказал «Красной звезде» представитель «Ростеха» Бекхан Оздоев. Собеседник подчеркнул, что создается их большая линейка.
«Скажу больше: некоторые образцы роботов уже применяются в бою и подтверждают заложенные характеристики», — сказал Оздоев.Он также упомянул платформу «Депеша», способную к решению широкого спектра задач, в частности, транспортных, что обеспечивается ее модульной конструкцией.
Эксперт отметил, что платформа маневренная, компактная, а обнаружить ее весьма трудно, удобно применяется в городе.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл, что поможет освободить Красноармейск от боевиков ВСУ.
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Никита Кротов