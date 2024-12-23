«Ростех» заключил новое соглашение с республикой Тува

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава республики Тува Владислав Ховалыг заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает разработку инвестиционных проектов, введение новых производств с использованием всех инновационных достижений компании.
«Ростех» и Тува в рамках соглашения будут концентрировать усилия на развитии инфраструктуры региона и продолжат работу по добыче полезных ископаемых, защите экологии и окружающей среды. Также «Ростех» поможет региону в развитии цифровизации, систем «умного города» и здравоохранения — лечебные учреждения смогут использовать новейшие медицинские технические решения, созданные корпорацией», — пишет RuNews24.ru.Ранее представитель «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщал, что российские боевые сухопутные роботы уже применяются на поле боя. Он также упомянул платформу «Депеша», способную к решению широкого спектра задач, в частности, транспортных, что обеспечивается ее модульной конструкцией.
Эксперт отметил, что платформа маневренная, компактная, а обнаружить ее весьма трудно, удобно применяется в городе.
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