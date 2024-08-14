«Ростех» предложил давать отсрочку от армии еще одной категории лиц

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Годовую отсрочку от армии выпускникам вузов, связанных с оборонно-промышленным комплексом, предложили давать в Госкорпорации «Ростех» в рамках форума «Армия».
«…В частности, возможность предоставления отсрочки от армии для трудоустраивающихся на предприятия ОПК выпускников средних специальных учебных заведений и вузов», — говорится в сообщении.
Там отметили, что специалисту после выхода из института необходимо поработать по специальности хотя бы год, ведь знания, полученные перед армией, забываются за время воинской службы.
«И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована», — сказал заместитель директора «Ростеха» Николай Волобуев.
Он резюмировал, что специалисту нужно применять знания на практике.
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Никита Кротов