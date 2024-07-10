Производящее крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» работает 24/7

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Предприятие, на котором разрабатываются и производятся крылатые ракеты, работает в режиме 24/7. Об этом рассказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».
«В ходе визита министр обороны поставил перед нами задачи на 2024-2025 гг. Мы эти задачи приняли, их выполнение идет в необходимом темпе. Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию», — рассказал Богатиков.
По его словам, работа на предприятии ведется в три смены или в две, продленные до 10-12 часов, семь дней в неделю. Он подчеркнул, что коллектив понимает поставленные задачи.
АО «ГосМКБ «Радуга» разрабатывает и производит крылатые ракеты различного назначения.
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Элина Позднякова