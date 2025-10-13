В Подмосковье разработали лифт рюкзачного типа для нестандартных зданий

13 октября 2025, 18:40

оригинал Фото: СЛЗ

Серпуховской лифтостроительный завод разработал лифт рюкзачного типа. Его грузоподъемность позволяет перевозить до 1000 кг, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Новые лифты будут востребованы в современных зданиях с нестандартными архитектурными решениями – с выходами из кабины на две или три стороны. Эта технология позволяет по-новому взглянуть на проектирование зданий, делая их планировку более гибкой.



«На разработку потребовалось восемь месяцев. Конструкция лифта позволяет экономить место, использовать для шахты лёгкие материалы и делать кабины с несколькими выходами. В торговом центре или отеле, где лифт стоит на пересечении коридоров, такая конструкция упрощает передвижение и делает пространство удобнее для посетителей», – пояснил гендиректор завода Геннадий Перегудов.