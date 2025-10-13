В Подмосковье разработали лифт рюкзачного типа для нестандартных зданий
Серпуховской лифтостроительный завод разработал лифт рюкзачного типа. Его грузоподъемность позволяет перевозить до 1000 кг, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новые лифты будут востребованы в современных зданиях с нестандартными архитектурными решениями – с выходами из кабины на две или три стороны. Эта технология позволяет по-новому взглянуть на проектирование зданий, делая их планировку более гибкой.
«На разработку потребовалось восемь месяцев. Конструкция лифта позволяет экономить место, использовать для шахты лёгкие материалы и делать кабины с несколькими выходами. В торговом центре или отеле, где лифт стоит на пересечении коридоров, такая конструкция упрощает передвижение и делает пространство удобнее для посетителей», – пояснил гендиректор завода Геннадий Перегудов.В отличие от традиционных лифтов, где направляющие для кабины и противовеса размещены на разных стенах шахты, в рюкзачной системе все они находятся на одной стене. Это уменьшает размеры шахты, что особенно важно для зданий, где каждый метр пространства на счету.
Одна из главных особенностей лифта – возможность делать кабины проходными, с выходами на две или три стороны.
Серпуховской лифтостроительный завод входит в группу компаний «Садовое кольцо».