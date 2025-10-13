В Дубне по поручению президента начнут готовить квантовых инженеров
Исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин подписал заявку на присоединение к соглашению о квантовом консорциуме бизнеса и вузов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Для высшего учебного заведения это означает, что в наукограде появится первая в России магистерская кафедра для подготовки квантовых инженеров. Это повысит конкурентоспособность дубненских студентов на рынке труда.
«Это одна из первых программ в России, направленная на подготовку квантовых инженеров. И в университете, и в Объединённом институте ядерных исследований есть целый ряд задач, для решения которых нужны такие специалисты. Дубна снова подтверждает своё технологическое лидерство», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Деникин добавил, что уже сегодня студенты могут работать на базовых предприятиях города. Задача вуза – создать базу для новой образовательной программы. Два факультета вуза – Институт системного анализа и управления и Инженерно-физический институт – станут базовыми подразделениями, где и будут готовить квантовых инженеров для решения самых современных задач государства.
Квантовый консорциум создали два года по поручению президента России Владимира Путина. В него входят ведущие вузы страны. Цель – обеспечить отечественную экономику высококвалифицированными кадрами для разработки и внедрения инновационных решений в квантовых информационных технологиях.