В Дубне по поручению президента начнут готовить квантовых инженеров

13 октября 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин подписал заявку на присоединение к соглашению о квантовом консорциуме бизнеса и вузов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Для высшего учебного заведения это означает, что в наукограде появится первая в России магистерская кафедра для подготовки квантовых инженеров. Это повысит конкурентоспособность дубненских студентов на рынке труда.

«Это одна из первых программ в России, направленная на подготовку квантовых инженеров. И в университете, и в Объединённом институте ядерных исследований есть целый ряд задач, для решения которых нужны такие специалисты. Дубна снова подтверждает своё технологическое лидерство», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.